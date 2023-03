Ce pensie are Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume. "Păcatul meu ar fi să zic că o duc greu"

Cea mai bătrână mamă din România, Adriana Iliescu, a dezvăluit ce pensie are şi cum se descurcă, lunar, împreună cu fiica studentă, din acești bani.

În vârstă de 84 de ani acum, Adriana Iliescu figurează și Cartea Recordurilor, după ce, în urmă cu 18 ani, la vârsta de 66 de ani, aducea pe lume o fetiță perfect sănătoasă, prin inseminare artificială.

Eliza este acum studentă la două facultăți din Capitală, la Litere și la Științe Umane, cu taxă.

Adriana Iliescu a scris și publicat mai multe cărți pentru copii, dar a fost și profesor universitar de limba română.

Prin urmare, acum culege roadele, când vine vorba despre răsplata financiară, după cei peste 40 de ani de muncă şi spune că nu se confruntă cu mari probleme financiare.

"Nu este o perioadă geroasă, de unde ger și frig? E chiar bine afară! În casă avem căldură, avem apă caldă, ne este bine, nu ducem lipsă de nimic. Nu ne plângem de nimic.

M-a ajutat bunul Dumnezeu, am fost profesor universitar și am o pensie de 5.000 de lei pe lună, nu am probleme cu banii. Păcatul meu ar fi să zic că o duc greu financiar", a spus Adriana Iliescu, potrivit playtech.ro.

Adriana Iliescu beneficiază, însă, și de o indemnizație, lunară, de la Uniunea Scriitorilor.

"Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică, ceva în jurul a 2.000 de lei.

Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!", mai declara recent femeia.