Peste 700 de companii cu capital românesc activau în Polonia în 2025. Ambasador: Piața poloneză e tot mai atractivă

Peste 700 de companii cu capital românesc activau în Polonia în 2025, a declarat ambasadorul Pawel Soloch. FOTO: Agerpres

Peste 700 de companii cu capital românesc activau în Polonia în 2025, în principal în sectoarele industrial, comercial şi alimentar, a declarat, joi, Pawel Soloch, ambasadorul Republicii Polone în România, la un eveniment de specialitate.



"În ultimii ani, am asistat la o creştere constantă a schimburilor comerciale dintre ţările noastre. Polonia este în prezent unul dintre principalii parteneri comerciali ai României. Cu toţii folosim trenurile şi tramvaiele PESA şi bem băuturi Tymbark, iar acestea sunt doar câteva exemple de întreprinderi poloneze care au devenit un element permanent al vieţii cotidiene din România.



Însă şi piaţa poloneză devine din ce în ce mai atractivă pentru companiile româneşti. În 2025, peste 700 de firme cu capital românesc activau în Polonia, în principal în sectoarele industrial, comercial şi alimentar. Sectoarele infrastructurii, energiei, noilor tehnologii, industriei de apărare, agriculturii şi IT-ului sunt deosebit de importante. În ceea ce priveşte industria de apărare, Polonia şi România au primit recent cea mai mare sumă de finanţare din programul SAFE al Uniunii Europene. În acest sens, ţările noastre împărtăşesc priorităţi şi nevoi comune de achiziţii", a precizat Pawel Soloch, la evenimentul Business Breakfast organizat de Camera Bilaterală de Comerţ Polono-Română.



Acesta a menţionat că tranziţia energetică, dezvoltarea surselor de energie regenerabilă şi modernizarea reţelelor industriale sunt domenii în care experienţele celor două ţări se pot completa reciproc.



"De exemplu, România are o experienţă vastă în domeniul energiei nucleare, astfel încât este foarte probabil ca Polonia să valorifice această expertiză în viitor. Nu trebuie să uităm rolul infrastructurii de transport. Dezvoltarea conexiunilor rutiere, feroviare şi logistice pe axa nord-sud consolidează integrarea economică a regiunii şi facilitează fluxul de mărfuri şi capital. Iniţiativele regionale, precum Iniţiativa celor Trei Mări, oferă o oportunitate reală de a spori competitivitatea întregii Europe Centrale", a mai spus Pawel Soloch, citat de Agerpres.



Potrivit sursei citate, cooperarea dintre Polonia şi România poate deveni unul dintre pilonii stabilităţii şi dezvoltării în regiune, în contextul actualelor provocări geopolitice şi economice cu care se confruntă Europa.



Economiile puternice şi integrate oferă o rezilienţă mai mare în faţa crizelor, o atractivitate sporită pentru investitorii străini şi mai multe oportunităţi pentru cetăţenii ambelor ţări.



"Sunt onorat să mă aflu în faţa dumneavoastră cu doar câteva zile înainte de Ziua Solidarităţii Polono-Române. Cu această ocazie, este aşteptată la Varşovia vizita ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, precum şi a preşedintelui Nicuşor Dan. Este important de menţionat că subiectele care vor fi discutate în cadrul întrevederilor vor viza, cu siguranţă, securitatea şi apărarea, dar şi dezvoltarea economică şi cooperarea", a precizat Pawel Soloch.



Prezent la eveniment, Gabriel-Bogdan Şteţco, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a declarat că relaţiile economice dintre România şi Polonia se bazează pe un dialog constant şi au o viziune comună, atât în ceea ce priveşte competitivitatea cât şi mediul antreprenorial.



"Pentru noi este o prioritate să avem relaţii cât mai bune între România şi Polonia şi, în sfera competitivităţii, să devenim din ce în ce mai buni în acest cadru european. Revista pe care o lansaţi astăzi are un rol esenţial pentru noi şi cred că reprezintă un pas important, de fapt doar primul dintr-o serie de paşi necesari pentru consolidarea potenţialului relaţiei dintre cele două state", a adăugat Gabriel-Bogdan Şteţco.



În cadrul evenimentului, Camera Bilaterală de Comerţ Polono-Română a lansat oficial şi propria publicaţie "Polonia-România: cooperare economică şi investiţională".