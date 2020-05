Poarta dezinfectantă, soluția pentru școli, spitale sau companii: 'Nevoia de siguranță va fi în continuare'

"PoartaDezinfectanta.ro este un proiect realizat in Romania de catre specialisti din varii domenii (constructii usoare, electrotehnica, epidemiologi si arhitecti) dedicati protejarii persoanelor, atat in perioada starii de urgenta, cat si dupa aceasta – cand nevoia de siguranta va fi in continuare sporita.

Livram zilnic catre unitati medicale, magazine, banci, farmacii, benzinarii, sedii de birouri etc.

In plus, o parte importanta a portilor dezinfectante construite vor fi donate catre spitale din Romania, acolo unde nevoia este de departe cea mai mare.