Preşedintele Consiliului Fiscal spune că România traversează „o curbă de sacrificiu”. Dăianu: „Am spus că se vor sparge multe capete"

Dăianu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: "Am spus că multe capete se vor sparge". Sursa foto: captura video

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a afirmat, miercuri, la Antena 3 CNN, că ţara noastră traversează o „curbă de sacrificiu", după ce România a ajuns în recesiune tehnică. Economia a scăzut cu 1,7% în primele 3 luni din 2026, iar inflația a ajuns în aprilie la 10,7%. Dăianu a subliniat că, în 2027, "nu se va putea continua fără o indexare cumpătată", acesta fiind orizontul de timp în care veniturile românilor ar urma să crească într-o anumită măsură.

Daniel Dăianu a mai transmis că, în acest moment, politicienii care susţin că TVA-ul poate fi scăzut "aruncă benzină pe foc".

„Nu putem să menţinem nivelul de trai al cetăţenilor, ca medie, când trebuie să corectezi un deficit foarte mare. Am fost întrebat de colegi: De ce nu i-aţi oprit? Dar noi de ani de zile atragem atenţia că ne ducem într-o direcţie greşită şi, când va trebui să facem corecţia, multe capete se vor sparge şi mulţi cetăţeni vor suferi. Acum un an de zile am vorbit că vom trece printr-o curbă de sacrificiu.

Eu am mai spus că, după doi ani de îngheţare a pensiilor şi salariilor, nu se va putea continua în 2027 fără o indexare cumpătată. Să faci ca oamenii, în 2027, să aibă o creştere de venituri şi pensii. Eu nu cred că e cazul să mărim taxe și impozite în acest an, e exclus și în 2027 nu văd de ce ar trebui să se întâmple o nouă creștere de taxe.

Preocuparea lor, pentru că și noi discutăm cu agențiile de rating și cu cei care finanțează. Grija lor cea mai mare este care va fi construcția noului guvern. Dacă va fi un guvern fragil. Prin natura lucrurilor, este supus unor presiuni mari.

E preferabil un guvern cu majoritate și susținere nu numai parlamentară. Să ai un guvern format pe baza unei majorităţi. S-ar putea să fie o fantezie în circumstanțele actuale.

Am văzut că și președintele Nicușor Dan a menționat: e necesar să avem un proiect de buget până în toamnă, că să atenuăm din grijile celor care ne finanțează, pentru că ei pot întreba: Ce se întâmplă dacă e un derapaj în 2026 și rămâneți cocoțați la un deficit de 6%?", a afirmat Daniel Dăianu la Antena 3 CNN.

Inflaţia ar urma să scadă

Președintele Consiliului Fiscal a transmis şi o veste bună: "inflaţia, în a doua parte a anului, o va lua în jos". Acesta pledează ca, în 2027, "să fie o anume indexare a veniturilor la pensionari".

„Oameni politici au afirmat că, dacă venim noi la guvernare, reducem TVA-ul la 15%. se poate?) Aruncă benzină pe foc, nu-și dau seama. Poți să faci asemenea declarații ca politician care nu știu ce vrei să captezi. Economic e un non-sens. În momentul acela am grăbi deteriorarea riscului suveran al României.

Se joacă încrederea României, care ține și de declarațiile politicienilor, prestația guvernului, de responsabilitate. Se putea evita această criză dacă exista înțelepciune și de-o parte și de alta. Eu vă pot spune de ce inflația e atât de mare.

(când o să ne fie şi noi bine?) Această inflație n-a venit din cer. Să ne aducem aminte de dezbaterea „tăiem cheltuieli vs. creștem taxe și impozite”. Tăierea de cheltuieli de anvergura celei care ar fi putut să corecteze deficitul și să nu provoace inflație nu era posibilă. Inflația aceasta... toți își dau seama că a derivat din creșterea de taxe și impozite și liberalizarea la energie.

Inflaţia, în a doua parte a anului, o va lua în jos. E o ştire bună, chiar dacă avem şi impactul războiului din Orientul Mijlociu.

În acest an, nu este nevoie de creştere de taxe şi impozite. În 2027, eu pledez să nu fie crescute taxele şi impozitele. Să fie o anume indexare a veniturilor la pensionari şi să încercăm să investim cât mai mult, să folosim resursele europene pe care le vom avea. Niciun guvern nu va putea promite luna de ce pe cer", a mai afirmat Daniel Dăianu.