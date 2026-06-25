Prețurile aurului și argintului s-au prăbușit: Au scăzut la minimele ultimelor șapte luni

Lingouri de aur și argint. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Prețurile aurului și argintului au scăzut miercuri dimineață la cel mai redus nivel din ultimele șapte luni, aurul coborând sub pragul de 4.000 de dolari pentru prima dată din noiembrie, pe fondul întăririi dolarului și al așteptărilor că Rezerva Federală a SUA (Fed) ar putea majora dobânzile în acest an, transmite Forbes.

Prețul aurului era de 3.988,60 dolari pe uncie miercuri dimineață, în scădere cu aproape 4%, marcând cel mai mic nivel din noiembrie.

Prețul argintului era de 58,44 dolari, în scădere cu aproape 6% și ușor peste minimul de 58,09 dolari atins mai devreme în cursul dimineții.

Ambele metale au scăzut constant în ultima săptămână, argintul pierzând aproximativ 16%, iar aurul aproximativ 8% față de nivelurile de acum șapte zile.

Prețul argintului e acum mai puțin de jumătate decât cel din ianuarie

Prețul argintului este acum mai puțin de jumătate din maximul istoric de 121 de dolari atins în ianuarie, în condițiile în care metalele au scăzut pe parcursul războiului din Orientul Mijlociu și pe fondul așteptărilor că Fed va majora dobânzile mai târziu în acest an.

Ole S. Hansen, șeful strategiei pentru mărfuri la Saxo Bank, a declarat într-o postare pe X miercuri dimineață că prețurile metalelor sunt „sub presiune din cauza unui dolar mai puternic, pe fondul unei vânzări masive pe piețele de acțiuni conduse de sectorul tehnologic”.

Indicele dolarului american a crescut miercuri dimineață cu 0,36%, ajungând la 101,77, cel mai ridicat nivel din ultimul an, iar acțiunile din sectorul tehnologic au înregistrat scăderi în această săptămână, pe fondul îngrijorărilor legate de rezultatele companiei producătoare de cipuri Micron.

Când au atins aurul și argintul nivelul maxim

După o creștere istorică de mai multe luni, aurul și argintul au atins maxime istorice la finalul lunii ianuarie. Aurul, la vârf, era cotat la aproximativ 5.600 de dolari pe uncie, iar argintul la circa 121 de dolari.

Raliul a fost alimentat de factori precum reducerile de dobândă, tarifele impuse de președintele Donald Trump, tensiunile internaționale și cererea în creștere din industria tehnologică.

Prețurile au scăzut brusc la final de ianuarie, imediat după ce Trump l-a numit pe Kevin Warsh la conducerea Rezervei Federale, acesta fiind considerat mai puțin dispus decât alți candidați să reducă dobânzile, lucru care în mod obișnuit susține creșterea prețului metalelor.

Va majora Fed dobânzile?

La prima ședință sub conducerea lui Warsh de săptămâna trecută, Rezerva Federală a menținut dobânzile neschimbate, afirmând că economia „se extinde într-un ritm solid, în ciuda incertitudinii ridicate”, cu referire la războiul din Iran.

Nouă dintre cei 18 oficiali ai comitetului au susținut cel puțin o majorare a dobânzilor în acest an. Dacă Fed va decide să crească dobânzile mai târziu în acest an, este foarte probabil ca prețurile aurului și argintului să scadă, au avertizat analiștii.

„În lumea noastră, ratele dobânzilor sunt ca gravitația”, a declarat Philippe Gijsels, director de strategie la BNP Paribas Fortis, pentru CNBC. „Când dobânzile cresc, gravitația se intensifică și toate activele sunt trase în jos, inclusiv metalele prețioase.”

Analiștii Commerzbank au arătat la începutul lunii că, atâta timp cât „așteptările privind creșterea dobânzilor persistă”, prețul aurului va rămâne sub presiune.

Aurul și argintul au evoluat invers față de prețul petrolului

Aurul și argintul au scăzut în general pe parcursul războiului din Iran, contrazicând ideea tradițională că metalele prețioase sunt active de tip „refugiu”, care cresc în perioade de incertitudine globală.

În această perioadă, aurul și argintul au evoluat invers față de prețul petrolului. Analiștii ANZ Research au arătat într-o notă de marți că aurul a scăzut cu peste 22% de la începutul războiului din Iran și, în ciuda reputației sale de activ de refugiu, „nu a oferit nicio protecție în fața acestei corecții ample de pe piețe”.