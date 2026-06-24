Prețul petrolului Brent scade sub 74 de dolari pe baril, pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu

Analiză prețuri petrol Brent. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Prețul petrolului Brent a scăzut miercuri sub 74 de dolari pe baril, pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, pe măsură ce investitorii au continuat să elimine prima de risc geopolitic care împinsese piețele energetice în sus în timpul conflictului, transmite Euronews.

Pe măsură ce prețurile petrolului au continuat să se retragă, referința internațională Brent a atins temporar niveluri sub 74 de dolari pe baril miercuri după-amiază, după ce s-a tranzacționat sub 75 de dolari începând cu prânzul, pentru prima dată de la începerea războiului din Iran pe 28 februarie.

Încrederea investitorilor a fost susținută de creșterea traficului de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz și de progresele în negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran. Totuși, neînțelegerile privind inspecțiile nucleare și sancțiunile rămân nerezolvate, ceea ce ridică întrebări despre cât de durabil va fi acordul.

Transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz se recuperează treptat

Între timp, transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz se recuperează treptat după luni de perturbări, deși traficul rămâne sub nivelurile de dinainte de război, au spus analiștii.

Înainte de conflict, Strâmtoarea Hormuz gestiona aproximativ 125–140 de treceri de nave pe zi, inclusiv aproximativ 20 de milioane de barili de petrol și produse petroliere zilnic, echivalentul a circa un sfert din comerțul global de petrol transportat pe mare.

Reflectând redresarea fluxurilor energetice din Golf, International Energy Agency a spus că exporturile de petrol ale Emiratelor Arabe Unite s-au refăcut până la aproape 85% din nivelurile de dinainte de război la începutul lunii iunie, ajungând la aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi, față de 1,9 milioane de barili pe zi în martie.

Reuters raportează, de asemenea, că traderii iau din ce în ce mai mult în calcul posibilitatea ca exporturile de țiței iranian să revină mai complet pe piață, ca urmare a derogării temporare de la sancțiuni și a progresului în procesul de pace. Analiștii spun că acest lucru contribuie la noua scădere a prețurilor petrolului, pe lângă revenirea traficului de petroliere.

Prețurile petrolului au scăzut acum cu aproape 40% față de maximele din timpul războiului, Brent atingând un vârf de aproximativ 120 de dolari pe baril.

Contractele futures pentru Brent cu livrare în luna următoare s-au tranzacționat sub 80 de dolari pe baril în ultimele zile, dar rămân peste nivelul de 72,48 dolari înregistrat cu o zi înainte de începerea războiului.

Țițeiul de referință din SUA a scăzut la 70,36 dolari pe baril la ora 15:00 CEST. Era în jur de 67 de dolari pe baril înainte de război.

Trump vizează prețurile combustibililor din SUA

Miercuri dimineață, președintele Donald Trump a declarat că Departamentul de Justiție va investiga companiile petroliere pentru practici de „price gouging” (creștere abuzivă a prețurilor).

Trump a spus pe rețelele sociale că prețurile benzinei nu reflectă scăderea prețurilor petrolului și că a instruit Departamentul de Justiție „să înceapă imediat să investigheze acest lucru”.

Prețurile petrolului brut din SUA au scăzut după acordul interimar cu Iran, iar prețurile la pompă sunt în medie de 3,93 dolari pe galon, potrivit AAA. Costurile benzinei au scăzut în ultima lună, deși nu atât de mult cât și-ar dori Trump.

„Cu alte cuvinte, clienții sunt ‘jupuiți’”, a postat Trump. „Am instruit DOJ să înceapă imediat să investigheze acest lucru. Prețurile benzinei ar trebui să înceapă să scadă mult mai repede decât văd eu!”

Aurul scade sub 4.000 de dolari pe fondul atenției asupra inflației și ratelor dobânzilor

Prețul aurului au scăzut sub pragul psihologic de 4.000 de dolari pe uncie miercuri, pentru prima dată din noiembrie 2025, pe măsură ce un dolar american mai puternic și așteptările privind dobânzi mai mari au afectat cererea pentru metalul prețios.

Dolarul s-a apreciat, ceea ce face aurul mai scump pentru cumpărătorii care folosesc alte valute, în timp ce investitorii și-au crescut pariurile privind noi majorări ale dobânzilor din SUA, după ce Federal Reserve a adoptat un ton restrictiv la ultima sa ședință de politică monetară.

Rezerva Federală a semnalat că ar putea crește dobânzile cel puțin o dată înainte de sfârșitul anului. Piețele de pe Wall Street estimează o probabilitate de 85% ca banca centrală să majoreze rata de referință în acest an, potrivit datelor de la CME Group, față de 60% cu o săptămână înainte.

Investitorii așteaptă, de asemenea, publicarea de joi a indicelui prețurilor cheltuielilor de consum personal (PCE), indicatorul preferat al Fed pentru inflație, pentru indicii suplimentare privind politica monetară.

Între timp, randamentele obligațiunilor au rămas ridicate, pe măsură ce investitorii evaluează implicațiile inflaționiste ale prețurilor mai mari la energie. Randamentul obligațiunii de referință americane pe 10 ani era de 4,48% miercuri dimineață.

În Europa, piețele au avut o evoluție mixtă după-amiaza. FTSE 100 din Marea Britanie a rămas aproape neschimbat, DAX din Germania a scăzut cu 1,1%, în timp ce CAC 40 din Franța a crescut cu 0,4%.