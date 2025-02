Producția de energie se va dubla până în 2032. Burduja: Vom obține independenţa energetică reală a României

România va avea gaz, de două ori mai mult decât produce şi consumă în prezent. Foto: Hepta

România îşi menţine evaluarea că în orizontul 2032 îşi va dubla producţia de energie electrică şi va deveni un mare exportator de energie în regiune, însă, pentru asta, este nevoie de o tranziţie energetică inteligentă, care foloseşte toate sursele şi resursele ţării pentru a genera cât mai multă energie, a scris, vineri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, România are nevoie de cât mai multă energie sigură, accesibilă şi curată - în această ordine de priorităţi. România produce în acest moment 7.117 MW, iar mixul energetic include toate sursele disponibile: hidrocarburi, cărbune, nuclear, hidro, eolian, solar, biomasa şi chiar stocare.

„Capacităţile de stocare puse în funcţiune în ultimii doi ani încep să se vadă. Până nu de mult, România avea câţiva megawaţi stocare în baterii. În noul mix energetic, la acest moment, stocarea a depăşit biomasa. Iar anul acesta ne aşteptăm să depăşim 1000 MWh instalaţi. Aici avem 80 milioane euro din PNRR (proiecte în execuţie) şi încă 300 de milioane euro din Fondul pentru Modernizare (un apel în evaluare, celălalt în pregătire). Cărbunele este pe locul doi, după gaz, cu peste 1505 MW. În zilele acestea de ger, ne consolidează securitatea energetică. Am susţinut de la bun început că nu putem închide grupuri pe cărbune fără să punem în loc alte grupuri echivalente, producţie în bandă. De la începutul mandatului meu, nu am închis niciun MW, respectând acest principiu", a notat Burduja.

Acesta a subliniat că urmează să fie înlocuite aceste grupuri pe cărbune cu termocentrale pe gaz, în anii următori. De asemenea, România va avea gaz, de două ori mai mult decât produce şi consumă în prezent, prin exploatarea gazului offshore din perimetrul Neptun Deep, dar şi de la Caragele (şi nu numai), iar pe termen lung grupurile pe gaz vor putea fi înlocuite cu centrale nuclearo-electrice, inclusiv SMR-uri.

Avem şi 844 MW producţie de energie eoliană şi 245 MW producţie de energie solară (aici nu sunt incluşi prosumatorii, care contribuie şi ei tot mai mult), precizează şeful de la Energie.

„Pe măsură ce vom creşte masiv capacitatea de stocare, vom putea beneficia de mai multă energie verde şi ieftină şi atunci când nu străluceşte soarele sau nu bate vântul", susţine el.

Conform sursei citate, România are un mix energetic echilibrat şi divers, aşa cum puţine ţări în Europa şi în lume în au astăzi.

„Datele de mai sus sunt o poză în timp, desigur, dar poza va arăta din ce în ce mai bine în anii următori", dă asiguri Sebastian Burduja.

În acest context, România îşi menţine evaluarea că în orizontul 2032 îşi va dubla producţia de energie electrică şi va deveni un mare exportator de energie în regiune.

„Am lansat cel mai ambiţios program de investiţii în sectorul energetic din ultimii 35 de ani, cu proiecte noi de peste 10.000 MW solar şi eolian, 3500 MW gaz, 2200 MW nuclear, finalizarea hidrocentralelor începute (minim 500 MW) şi realizarea primelor hidrocentrale cu acumulare prin pompaj (1000 MW), stocare în baterii (1000 MW) şi altele. Ne menţinem evaluarea că în orizontul 2032 ne vom dubla producţia de energie electrică şi vom deveni un mare exportator de energie în regiunea noastră. Pentru asta, este nevoie de o tranziţie energetică inteligentă, care foloseşte toate sursele şi resursele României pentru a genera cât mai multă energie. Această abordare, de tipul 'all of the above', este cea corectă. Va livra independenţa energetică reală a României, un preţ cât mai bun în facturile românilor şi competitivitate pentru companiile româneşti", a mai notat acesta.