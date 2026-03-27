Profesorul Dan Voiculescu: „Prăbușirea consumului este un dezastru cu efecte multiple”

1 minut de citit Publicat la 12:55 27 Mar 2026 Modificat la 12:55 27 Mar 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a scris, vineri, pe blogul său personal, că „într-un asemenea climat, este esențială o susținere masivă și sistematică pentru antreprenorii români, pentru că ei sunt cei care dezvoltă direct economia, fac angajări și pot încuraja credibil consumul”. „Dacă nu repornim urgent motorul economiei, riscăm un colaps generalizat”, a scris Voiculescu.

„Conform Institutului Național de Statistică, în luna ianuarie 2026, cifra de afaceri în comerțul cu ridicata a fost cu aproape 25% mai mică față de luna precedentă.

Este o prăbușire, care nu poate fi explicată doar prin diferențele de obiceiuri de consum dintre lunile decembrie și ianuarie.

Câteva date concrete pentru a ilustra dezastrul din ianuarie 2026:

comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri – scădere de 48%

comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii – scădere 35%

comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului – scade cu peste 23%

Aceste cifre conturează o contracție economică majoră. Și, atenție, datele menționate sunt colectate doar pentru luna ianuarie”, a scris el.

Mai mult, el a subliniat și criza carburanților.

„În martie, avem explozia prețurilor la energie și carburanți, cu efecte care încă n-au fost evaluate de INS. Se conturează un prim trimestru extrem de dificil, cu dezechilibre nocive care vor fi resimțite în întreg anul.

O reducere a consumului de o asemenea magnitudine determină trei concluzii majore:

Atât veniturile, cât și încrederea populației s-au prăbușit. Încasările au scăzut semnificativ, oamenii se așteaptă la ce este mai rău

Agenții economici, aflați deja sub presiunea modificărilor fiscale din ultimele 9 luni, nu își mai pot vinde produsele și serviciile, fiind forțați să-și reducă sau să-și închidă activitatea

Costurile și presiunile sociale se vor intensifica alarmant

Și încă ceva: cele trei grave probleme enumerate anterior se alimentează reciproc, determinând un șoc economic și social care se amplifică permanent!

Într-un asemenea climat, este esențială o susținere masivă și sistematică pentru antreprenorii români, pentru că ei sunt cei care dezvoltă direct economia, fac angajări și pot încuraja credibil consumul. Dacă nu repornim urgent motorul economiei, riscăm un colaps generalizat”, a mai spus Dan Voiculescu.