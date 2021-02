De unde vin produsele vândute de Lidl în România. Puțini români știu asta

În ceea ce priveşte sortimentul permanent, la finalul anului trecut exista o listă de 276 de furnizori locali, cu 8,2% mai mulţi ca în 2017, conform unui raport al companiei, citat de ziareonline.ro.

În contextul în care consumatorii au început să caute produse locale, Lidl a început să facă publice mai multe detalii despre numărul de furnizori români. Pe aceeași idee a apărut și brand-ul propriu numit 'Cămara Noastră', sub care listează doar produse „made in Romania“. Lidl afirmă că va lărgi sortimentul de produse marcă proprie fabricate în România, sub care în prezent se dezvoltă mezeluri şi preparate din carne, brânzeturi, conserve şi dulciuri.

Pe lista de furnizori locali nu îşi fac loc doar producători români, ci şi importatori. Astfel, o firmă poate fi înregistrată în România, dar să nu aibă fabrică local şi astfel să importe bunurile de peste graniţă. Sunt şi situaţii în care o companie are fabrică în România şi totuşi o parte din bunuri sunt aduse din alte unităţi de producţie din acelaşi grup.

Peste 80% din cele 1.800 de produse din rafturile Lidl sunt marcă proprie. De altfel, majoritatea furnizorilor menţionaţi sunt companii care realizează marcă proprie pentru Lidl.

Deşi are un număr tot mai mare de produse româneşti la raft, conform oficialilor companiei, majoritatea articolelor Lidl vin din import, acesta fiind modelul de business al nemţilor. Ei realizează într-o singură fabrică produse pentru mai multe pieţe, obţinând astfel la volume mari preţuri mai mici.

În plus, o mică parte a produselor „made in Romania“ ajung peste graniţe în alte magazine Lidl. Potrivit Lidl, ar fi vorba de un export în valoare de 30 mil. euro pe care nemţii îl intermediază pentru producători locali.

