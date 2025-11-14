Radu Miruță: „Anumite direcţii din Ministerul Economiei vor fi micşorate, iar entităţi din subordine vor fi comasate”

2 minute de citit Publicat la 19:37 14 Noi 2025 Modificat la 19:37 14 Noi 2025

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a adăugat că vor fi organizate concursuri pe posturile unice / Sursa foto: Ministerul Economiei

În Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) vor fi micşorate unele direcţii, vor fi comasate entităţi din subordinea ministerului şi vor fi organizate concursuri, conform legii, pe posturile unice, a precizat, vineri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, potrivit Agerpres.

„Micşorăm dimensiunea unor direcţii, comasăm alte entităţi din subordinea ministerului, închidem ce nu funcţionează de 30 de ani şi pentru care nu mai este nicio perspectivă de a funcţiona. Ministerul are în jur de 32.000 de angajaţi cu toate entităţile din subordine. Observ de trei luni de zile de când sunt ministru că unele dintre acestea sunt redundante.

Urmărim care este cea mai eficientă metodă de reorganizare şi, cu siguranţă, vom îndeplini acest criteriu (reducerea din 2026 cu circa 10% a fondului de salarii - n.r.), dacă nu mai mult”, a explicat Miruţă.

Conform acestuia, sunt şi angajaţi ai ministerului care se vor pensiona.

„Unii dintre oameni se pensionează, iar unii au înţeles noul mod de lucru la minister că nu mai merge să iei salariu fără să vii deloc sau să vii câte două ore pe zi. Le-am transmis foarte clar aceste lucruri şi unii dintre ei s-ar putea să fie între cei 10% care se cer singuri afară, pentru că nu-şi mai pot îndeplini misiunea pentru care ajunseseră acolo.

Nu se mai poate să intervină în contracte, nu se mai poate să influenţeze decizii şi văd că unii dintre ei nu mai sunt foarte interesaţi, având în vedere că nu mai au aceste mecanisme la îndemână”, a spus ministrul Economiei.

El a adăugat că vor fi organizate concursuri pe posturile unice.

„Se face concurs, conform legii. Sunt fanul concursurilor, al acelora pe bune”, a încheiat Radu Miruţă.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că pachetul legislativ privind reforma administraţiei urmează să fie pus în transparenţă decizională săptămâna viitoare, iar redimensionarea aparatului administrativ, atât central cât şi local, se va face în cursul anului 2026.

„Dimensionarea la valori mult mai apropiate de realitate a administraţiei se va face în cursul anului viitor, atât în administraţia centrală, cât şi în cea locală. Ceea ce s-a convenit este o perioadă de un an în care vei putea opta pentru o reducere de personal care este mai flexibilă, nu neapărat să îţi reduci personalul, ci să reduci fondul de salarii. (...)

De săptămâna viitoare vom pune în transparenţă acest pachet pe administraţie (...), la începutul săptămânii vom avea toate datele exacte, el va fi comunicat ministerelor şi vine cu nişte măsuri importante pe componenta de descentralizare, responsabilizează primăriile”, a declarat Ilie Bolojan, într-o emisiune la Euronews România.

El a menţionat că cele mai multe discuţii au fost în privinţa modului în care se vor reduce cheltuielile salariale în administraţia locală.

„Dacă în ceea ce priveşte reducerea în administraţia centrală s-a căzut de acord să se facă o reducere de la începutul anului viitor cu aproximativ 10% a fondului de salarii, în ceea ce priveşte administraţia locală au fost discuţii legate de maniera în care se va face acest lucru.

(...) În administraţia locală există o relativă standardizare şi atunci propunerea în discuţie a fost cum se face această reducere, se face efectiv prin reducere de personal sau se face printr-o reducere de cheltuieli cu salariile, fără să se facă reducere de personal. (...) Am susţinut, într-adevăr, să facem o reducere de personal”, a precizat Ilie Bolojan.