Radu Miruță anunță discuții „avansate” cu nemții de la Rheinmetall: „După 29 noiembrie, veţi şti public ce va cumpăra Armata Română”

Tanchiști români la exercițiul NATO „Dacian Fall” desfășurat în poligonul de la Cincu. Foto: Inquam Photos/George Călin

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, joi, la Poligonul Cincu, că sunt discuţii cu compania germană Rheinmetall şi „ne putem aştepta ca Rheinmetall să fie într-o competiţie cu toţi cei care îndeplinesc condiţiile de a livra produsele pe care Armata Română le cere”, informează Agerpres.

Ministrul a subliniat că sunt analizate toate condiţiile comerciale, pentru a le identifica pe cele mai avantajoase pentru România.

„Sunt mai multe situaţii, sunt unele pentru care avem nevoie de localizare, localizarea presupune costuri un pic mai mari pentru că îşi mută fabrica aici. Analizăm cât de mari sunt acele costuri adiţionale, cât de mult implică industria locală şi cam cum arată cifrele finale. Da, sunt discuţii cu Rheinmetall, sunt destul de avansate, încercăm să vedem care este cel mai avantajos mod, dacă putem să facem un pachet, dacă Armata Română în priorităţile pe care le are, acestea pot fi livrate şi de Rheinmetall şi dacă sunt mai multe produse nu le negociem pe fiecare şi încercăm să le înglobăm pentru a obţine nişte condiţii financiare mai avantajoase”, a precizat ministrul Radu Miruţă.

Oficialul a adăugat că acest lucru se întâmplă cu toate companiile până pe 29 noiembrie.

„După 29 noiembrie, dumneavoastră veţi şti public ce va cumpăra Armata Română şi nu încă de la cine, ci de la cine potenţial. Avem şase luni de zile şi a fost o solicitare pe care am făcut-o la Comisia Europeană şi a aprobat, astfel încât să ne dea şase luni de zile în care să putem, fără grabă şi aşezat, să continuăm aceste negocieri. Nu-i suficientă o ştire (...) că a mai venit încă o fabrică în România, dacă acea fabrică în România nu are nişte condiţii avantajoase pentru România, că dacă ne uităm în ultimii ani, am mai văzut ştiri în urma cărora astăzi tragem de bube”, a spus ministrul.

Întrebat despre unde ar putea Rheinmetall, conform discuţiilor de până acum, să aibă producţie, ministrul a precizat că „deocamdată public este fabrica de la Victoria, unde se fac pulberi, discutăm dacă se poate extinde acea fabrică”.

Ministrul a mai spus că sunt, la acest moment, discuţii pentru maşina de luptă a infanteriei, pentru apărare antiaeriană, pentru naval, unde se califică şi Rheinmetall şi alte companii de pe raza Uniunii Europene.