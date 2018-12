Reduceri eMAG la centrale termice. Cele mai calde oferte

Reduceri eMAG la centrale termice. Se anunță o iarnă grea, iar încălzirea eficientă a locuinței ar trebui să fie o prioritate pentru toți românii.

În aceste zile, la magazinul online emag.ro sunt disponibile numeroase centrale termice, cu reduceri de până la 22 la sută din prețul original.

Pentru a accesa întreaga listă cu oferte eMAG la centrale termice, intrați aici.

Reduceri eMAG centrale termice: Top 3

1. Centrala termică în condesare Motan

Este o centrala in condensatie care se amplaseaza mural pe perete, care functioneaza pe combustibil gazos avand o putere termica de 25.6 kW, tiraj fortat si se utilizeaza pentru preparare apa calda menajera in regim instant si incalzirea spatiilor.

Avantaje:

- Randament de 106% adica un consum redus de gaze

- Grup hidraulic din bronz si tevi din otel inoxidabil

- Schimbator principal de caldura din otel inoxidabil

- Schimbator secundar de caldura supradimensionat cu 26 placi , clasificat cu 3 stele pe confort ACM

- Placa electronica rezistenta la variatii de tensiune in intervalul + / - 15%

O puteți cumpăra, din cadrul campaniei de reduceri eMAG la centrale termice, de aici.

2. Centrala termica murala in condensare Ariston

O altă centrală termică aflată pe lista ofertelor de neratat la eMAG în aceste zile este modelul Ariston.

Are tiraj forțat de evacuare a gazelor arse, funcționează la o putere maximă utilă de încălzire de 24 KW și vine la pachet cu un discount de 11 la sută.

O cumpărați de aici.

3. Centrala murala in condensare Ariston Alteas One

Centrala termica Ariston Alteas One Net 24 EU 24 KW beneficiaza de tehnologie de condensare noua si patentata, are panou frontal si interfata din sticla neagra, se amplaseaza mural, are o putere termica de 24 kw, tiraj fortat si este destinata pentru incalzire si preparare apa calda menajera in regim instant.

O găsiți în lista de reduceri eMAG la centrale termice aici.