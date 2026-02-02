Rezervele valutare la BNR au crescut la 65,8 miliarde de euro, în ianuarie 2026. Cât aur e păstrat acum de Banca Națională

<1 minut de citit Publicat la 14:40 02 Feb 2026 Modificat la 14:40 02 Feb 2026

Rezervele valutare la BNR au crescut în ianuarie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Rezervele valutare la Banca Națională a României au urcat, la 31 ianuarie 2026, la nivelul de 65,812 miliarde de euro, de la 64,800 miliarde de euro la 31 decembrie 2025, a anunțat luni banca centrală, printr-un comunicat citat de Agerpres.

„În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: intrări de 4.796 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor; alimentarea contului Comisiei Europene şi altele; ieşiri de 3.784 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele”, se arată în comunicatul BNR.

Ce rezervă de aur are România

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone iar în condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 14,221 miliarde de euro.

Astfel, rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie au fost de 80,033 miliarde de euro, faţă de 77,017 miliarde de euro la 31 decembrie 2025.

Plăţile scadente în luna februarie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 1,259 miliarde de euro, precizează BNR.