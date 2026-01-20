Riscul cibernetic este alimentat simultan de accelerarea AI, fragmentarea geopolitică şi complexitatea lanţurilor de aprovizionare

Tehnologia AI accelerează riscul cibernetic şi creşte nevoia de cloud şi managed services. Sursa foto: Getty Images

Riscul cibernetic este alimentat simultan de accelerarea Inteligenţei Artificiale (AI), fragmentarea geopolitică şi complexitatea lanţurilor de aprovizionare, notează cel mai recent raport al World Economic Forum, intitulat Global Cybersecurity Outlook 2026, potrivit Agerpres.

"În 2026, cloud-ul şi securitatea au devenit elemente vitale, ele nu pot rămâne subiecte tehnice rezervate exclusiv echipelor IT, ci trebuie să se afle pe agenda oricărui manager de companie. Nu mai putem vorbi despre transformare digitală, AI sau eficienţă operaţională fără să includem în discuţie rezilienţa cibernetică, protejarea datelor şi asigurarea continuităţii businessului", a declarat Elena Radu, director operaţional Medialine România, companie internaţională specializată în soluţii IT complete pentru companii medii şi mari, citată într-un comunicat.

Conform unei analize realizate de către dezvoltatorul IT, tehnologia AI accelerează riscul cibernetic şi creşte nevoia de cloud şi managed services. Astfel, liderii de business văd AI ca tehnologia cu cel mai mare impact asupra securităţii cibernetice în următorii ani, după cum relevă World Economic Forum.

Cu toate acestea, multe organizaţii nu au încă procese clare pentru a evalua securitatea tool-urilor de AI înainte de implementare, iar în acest context, frauda cibernetică şi scurgerile de date se amplifică, iar fiecare angajat trebuie să înţeleagă ce date expune atunci când foloseşte AI în activitatea curentă.

Pentru a răspunde acestor nevoi, Medialine propune un portofoliu integrat de cloud privat local pentru găzduirea şi protejarea datelor, managed services pentru administrarea, monitorizarea şi actualizarea continuă a infrastructurii, soluţii de AI sau servicii de securitate, monitorizare, detecţie şi răspuns la incidente, aliniate cu cerinţele NIS2.

O altă soluţie necesară pentru un atenuarea riscurilor cibernetice este prevenţia, în viziunea specialistei.

"Întrebarea contextului prezent nu mai este «dacă» va avea loc un atac, ci « când», astfel că prevenţia capătă un rol central. Companiile sunt nevoite să treacă de la un comportament reactiv la unul preventiv, în care planurile de continuitate şi recuperare sunt la fel de importante ca măsurile clasice de protecţie.

Un backup obişnuit nu mai este suficient: dacă acesta este criptat sau compromis, recuperarea devine dificilă sau imposibilă. Aici intervin soluţiile de tip Cyber Vault, adică copii izolate şi imuabile ale datelor critice, proiectate să rămână neafectate chiar şi în cazul unui atac major asupra infrastructurii principale", se precizează într-un comunicat de presă al companiei internaţionale.

În acelaşi timp, cloud-ul privat local devine esenţial în contextul noilor reglementări, respectiv Directive europene, precum NIS2, deja transpuse în legislaţiile naţionale. Acestea, practic, ridică standardele de securitate pentru companiile din sectoare esenţiale şi importante, impunând măsuri clare de management al riscului, monitorizare, raportare a incidentelor şi guvernanţă la nivel de management.

"Pe măsură ce companiile se extind internaţional, controlul asupra datelor devine un element strategic, nu doar o cerinţă de conformitate. Reglementări precum GDPR sau DORA impun standarde clare privind localizarea, securizarea şi recuperarea datelor. Soluţiile de cloud privat Medialine, precum CompanyCloud, sunt proiectate pentru acest context: oferă infrastructură găzduită local, în care pot rula aplicaţii critice de business, soluţii de AI şi servicii de securitate în acelaşi ecosistem.

Companiile îşi păstrează astfel datele în Uniunea Europeană, respectă cerinţele locale şi europene şi reduc riscurile operaţionale şi reputaţionale", consideră Elena Radu.

Totodată, deşi responsabilitatea companiilor creşte, acestea nu au întotdeauna competenţele şi procesele interne necesare pentru a evalua şi gestiona riscurile asociate.

"Tendinţele din domeniul tehnologiei aduc beneficii semnificative, dar şi riscuri reale. De la deepfake-uri şi fraude sofisticate, până la scurgeri involuntare de date, companiile se confruntă cu o creştere a propriei responsabilităţi. De aceea purtăm discuţii permanente şi explicăm importanţa guvernanţei şi a delegării acestor sarcini către parteneri tehnici atent selectaţi.

Unul dintre cele mai importante lucruri în 2026 este să nu mai tratezi componenta de IT ca pe un puzzle de soluţii disparate. Companiile au nevoie de un partener care să înţeleagă atât tehnologia, cât şi reglementările şi realităţile de business. Rolul nostru este să orchestrăm toate aceste componente într-o arhitectură coerentă, pe termen lung", explică Radu.

Medialine Eurotrade SRL este o companie internaţională specializată în furnizarea de soluţii IT complete şi personalizate pentru companii medii şi mari, ce operează în peste 20 de locaţii din Germania, Austria şi România.