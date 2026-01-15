Investițiile în AI se vor tempera în 2026. Trei tendințe economice care ar trebui să îi sperie pe investitori

Publicat la 07:00 15 Ian 2026

Fostul trader de obligațiuni i-a sfătuit pe investitori să își schimbe strategia în anul care vine și să identifice companiile capabile să folosească AI în „aplicații practice”. Foto: Getty Images

Mania investițiilor în inteligența artificială se va tempera în 2026, potrivit economistului de top, Mohamed El-Erian, relatează Business Insider. Deși inteligența artificială a propulsat piețele către noi recorduri în 2025, acest avânt va fi frânat anul acesta de schimbări structurale „neliniștitoare” în piețe și în economie.

„Pe măsură ce anul 2026 avansează, este puțin probabil ca narațiunea AI să fie suficient de puternică pentru a continua să eclipseze alte incertitudini persistente, multe dintre ele reflectând schimbări structurale mai profunde. Pentru investitori, manualul standard de joc va trebui să se schimbe. A merge pe valul unei tendințe structurale largi nu mai este o strategie atât de evidentă și de profitabilă”, a scris El-Erian luni într-un editorial pentru Project Syndicate.

Economistul de top și fost co-director de investiții (co-CIO) la PIMCO vede probleme la orizont pentru tranzacțiile legate de AI.

Fostul trader de obligațiuni i-a sfătuit pe investitori să își schimbe strategia în anul care vine și să identifice companiile capabile să folosească AI în „aplicații practice”.

El-Erian a indicat câteva tendințe economice care, în opinia sa, ar putea zdruncina tranzacțiile bazate pe AI în acest an:

1. Creșterea inegalității economice

Economia SUA se confruntă cu o „divergență în formă de K”, a spus El-Erian. Adică decalajul dintre americanii cu venituri mari și cei cu venituri mici se adâncește.

Acest lucru are implicații îngrijorătoare pentru creșterea economică, a sugerat El-Erian. Vorbind anul trecut la conferința Invest organizată de Yahoo Finance, el a spus că gospodăriile cu venituri mici erau deja „aproape de recesiune”, invocând presiuni precum inflația ridicată, creșterea concedierilor și nivelurile mari ale datoriilor de consum.

„Dacă gospodăriile cu venituri mici încetează să mai cheltuiască, nu pentru că nu vor să cheltuiască, ci pentru că nu pot, acest lucru se va propaga în sus și va afecta economia în ansamblu”, a declarat el la acel moment.

2. Creșterea tensiunilor geopolitice

Conflictele internaționale sunt un alt factor care ar putea reduce apetitul investitorilor pentru AI, a spus El-Erian.

Economistul a indicat creșterea tensiunilor dintre SUA și Venezuela, după ce SUA a efectuat un raid în această țară și l-a capturat pe președintele Nicolas Maduro la începutul acestei luni, ceea ce a declanșat o nouă volatilitate pe piețe.

„Oriunde te uiți, factorii tradiționali care stau la baza activității economice și comerciale sunt tot mai mult marginalizați de preocupări legate de securitatea națională, geopolitică și manevre politice interne.

Dacă 2025 a fost despre ignorarea efectelor politice interne și internaționale asupra piețelor, 2026 va fi despre navigarea prin ele.”, a scris el.

3. Temeri legate de formarea unei bule

Temerile că piețele au mers prea departe în evaluarea beneficiilor AI reprezintă un alt factor care ar putea limita raliul, a sugerat El-Erian.

„Entuziasmul care a alimentat finanțări masive și nediferențiate anul trecut va fi tot mai mult temperat de teama unei bule, obligând investitorii să fie mai selectivi”, a adăugat el.

El-Erian a descris, în trecut, AI drept o „bulă rațională”, despre care a spus că ar putea duce la pierderi dureroase pentru investitori pe termen mai lung.

Economistul, care a fost foarte vocal în privința riscurilor unei recesiuni și ale unui posibil colaps al pieței bursiere pe fondul creșterii ratelor dobânzilor, a adoptat în ultima perioadă un ton mai temperat, dar încă prudent.

Recent, el s-a abținut de la a face prognoze concrete privind recesiunea sau evoluția burselor, însă a avertizat asupra unei serii de semnale din piețele financiare care îl îngrijorează.