După capturarea lui Maduro, Consiliul Europei avertizează: „O lume guvernată de excepţii este o lume mai periculoasă”

După capturarea lui Nicolas Maduro de către Statele Unite, Consiliul Europei avertizează despre „standarde duble” în ceea ce privește dreptul internațional. Secretarul general al Consiliului, Alain Berset, a atras atenția că lumea este „mai periculoasă” atunci când este guvernată de duble măsuri și excepții. „Dreptul internaţional este universal, în caz contrar el este lipsit de sens”, a insistat el, relatează Agerpres.

„În calitate de organizaţie regională multilaterală dedicată democraţiei, drepturilor omului şi statului de drept, Consiliul Europei consideră că orice recurgere la forţă pe teritoriului unui alt stat ridică grave semne de întrebare cu privire la dreptul internaţional, în special cu privire la principiile fundamentale ale Cartei Naţiunilor Unite asupra suveranităţii, integrităţii teritoriale şi non-ingerinţei”, scrie Berset într-un comunicat.



După capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forţele americane, Berset avertizează asupra riscului de „agravare a polarizării în Venezuela, în întreaga regiune şi la scară mondială, între cei care condamnă o gravă încălcare a dreptului internaţional şi cei care o consideră justificată”. „Aceste fracturi fragilizează fundaţiile securităţii internaţionale”, subliniază el.



„Atunci când se vorbeşte despre schimbare de regim sau de influenţă străină se aplică mult prea des duble standarde, mai degrabă în funcţie de interesele strategice sau de proximitatea ideologică decât de principiile juridice împărtăşite şi constante”, scrie Berset.



„Dreptul internaţional este universal, în caz contrar el este lipsit de sens”, a insistat el. „O lume guvernată de excepţii, de două măsuri sau de sfere de influenţă concurente este o lume mai periculoasă”, avertizează Alain Berset.



În condiţiile în care preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că SUA au intenţia de a „conduce” tranziţia în Venezuela, secretarul general al Consiliului Europei a îndemnat la o tranziţie „paşnică, democratică şi care să respecte voinţa poporului venezuelean”.

SUA i-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, într-o operațiune de amploare, care a implicat forțe americane terestre, navale și aeriene, care a avut loc în noaptea de 3 ianuarie, în timpul unei pene de curent, care, potrivit președintelui SUA, nu a fost deloc întâmplătoare.

Cuplul prezidențial a fost capturat în miez de noapte. Cei doi dormeau la momentul în care soldații SUA au năvălit peste ei. Donald Trump a spus că cei doi au încercat să fugă spre camera de siguranță, blindată, dar au fost opriți cu focuri de armă. Președintele american a mai declarat că Maduro a fost la un pas să fie ucis.

Raidul, efectuat de Forța de elită Delta a Armatei SUA, nu s-a soldat cu nicio pierdere în rândul americanilor, potrivit Administrației Trump.