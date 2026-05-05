România a avut cea mai mare creștere din UE a prețului energiei electrice pentru gospodării, în a doua parte a lui 2025

România a înregistrat, în a doua parte a anului 2025, cea mai mare creștere a prețului energiei electrice pentru gospodării din Uniunea Europeană, comparativ cu perioada similară din 2024, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Prețurile energiei electrice pentru gospodării au crescut vertiginos în a doua jumătate a anului 2025 în România (+58,6% față de a doua jumătate a anului 2024), Austria (+34,3%) și Irlanda (+32,7%). Între timp, țări precum Cipru (-14,7%), Franța (-12,5%) și Danemarca (-11,9%) au înregistrat reduceri semnificative de prețuri.

Exprimate în standardul puterii de cumpărare (PPS), prețurile energiei electrice au fost cele mai mari pentru gospodăriile din România (49,52 la 100 kWh), Cehia (38,65) și Polonia (37,15). Cele mai mici prețuri bazate pe puterea de cumpărare au fost observate în Malta (14,09), Ungaria (15,10) și Finlanda (18,77).

În a doua jumătate a anului 2025, prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din UE au rămas în mare parte stabile, cu o ușoară creștere la 28,96 EUR, față de 28,79 EUR pe 100 kWh în prima jumătate a anului 2025. Aceste niveluri de prețuri rămân mult peste nivelurile de dinainte de criza energetică din 2022.

Creșterea ușoară din 2025 a fost determinată de creșterea impozitelor și taxelor, care au crescut atât în termeni absoluți (la 0,0837 EUR pe kWh, comparativ cu 0,0804 EUR pe kWh în prima jumătate a anului 2025), cât și ca pondere din factura finală (28,9% în a doua jumătate a anului 2025, în creștere față de 27,9% în prima jumătate a anului).

În contextul acestor creșteri de prețuri accelerate, ANRE propune noi măsuri. Consumatorul final de energie va putea să posteze review-uri despre serviciile furnizorilor de energie electrică şi de gaze naturale, pe modelul Booking, iar aceştia din urmă vor fi etichetaţi în funcţie de numărul de plângeri pe care le înregistrează sau care sunt nerezolvate, a anunţat, marţi, la un eveniment de specialitate, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.

Prețurile la energie influențează rata anuală a inflaţiei. Aceasta a crescut la 9,87% în martie, de la 9,31% în luna februarie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,05%, mărfurile nealimentare cu 10,89%, iar mărfurile alimentare cu 7,67%, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS), informează Agerpres.