Acțiunile Rheinmetall cresc, în ciuda rezultatelor slabe în primul trimestru. Controversata companie domină contractele SAFE în România

2 minute de citit Publicat la 17:04 05 Mai 2026 Modificat la 17:04 05 Mai 2026

Producătorul german de armament a publicat luni seară câteva rezultate preliminare, care au arătat venituri de 1,94 miliarde de euro. Foto: Getty Images

Acțiunile Rheinmetall au crescut cu 2,4% la ora 08:00 GMT marți, piața salutând perspectivele de creștere ale companiei germane de apărare pentru al doilea trimestru, după ce veniturile din primul trimestru au depășit așteptările analiștilor, potrivit Reuters.

Producătorul german de armament a publicat luni seară câteva rezultate preliminare, care au arătat venituri de 1,94 miliarde de euro (2,27 miliarde de dolari), în creștere cu 7,7%, dar sub previziunile analiștilor de 2,3 miliarde de euro.Rheinmetall, care a confirmat previziunile privind veniturile pentru 2026, a declarat că se așteaptă la o creștere semnificativă în al doilea trimestru, determinată de începerea producției la scară largă la fabrica sa din Murcia, Spania, după un incendiu de anul trecut și de predarea preconizată a camioanelor militare către armata germană.

Rezultate preliminare și analiza veniturilor

Compania a adăugat că numărul comenzilor restante a ajuns acum la aproximativ 73 de miliarde de euro, cu 31% mai mare decât în ​​urmă cu un an.

„În opinia noastră, investitorii sunt acum mult mai concentrați pe execuția Rheinmetall decât au fost în 2022-2025, așadar publicarea preliminară ar putea îngrijora unii investitori”, au declarat analiștii JP Morgan, deși au adăugat că previziunile companiei pentru un al doilea trimestru mai puternic au fost credibile.

Compania urmează să publice joi rezultatele complete pentru primul trimestru.

Amintim că șase dintre contractele finanțate în România prin programul SAFE merg către gigantul german Rheinmetall, care ar urma să încaseze cea mai mare parte a banilor, peste 5,6 miliarde de euro.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a subliniat că miza nu este doar achiziția de echipamente, ci și revitalizarea industriei naționale. Planul prevede ca aproximativ 50% din producție să fie realizată local, în puncte strategice precum Mangalia, Mediaș, Brașov, Cugir și Sadu.

Nemții de la Rheinmetall vor prelua activitatea Șantierului Naval Mangalia pentru a construi acolo 4 nave (două de patrulare și două pentru scafandri). E un proiect de aproape un miliard de euro care ar putea scoate șantierul din colaps.

Cel mai scump contract este pentru 232 de mașini de luptă Lynx (2,6 miliarde euro). O bună parte din ele vor fi asamblate la Automecanica Mediaș.

Tot de la Rheinmetall vin sistemele de apărare Skynex și Skyranger, care vor proteja cerul României, plus o cantitate uriașă de muniție (peste 400.000 de bucăți).

Programul SAFE (Security Action for Europe), în valoare totală de 150 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene, este gândit pentru a întări rapid capacitățile de apărare până în 2030. România are alocate circa 16,6 miliarde de euro, iar pentru prima etapă Guvernul a selectat proiecte de 8,33 miliarde de euro, care au fost trimise în Parlament pentru aprobare.