Radu Miruță a anunţat că România va produce "cea mai modernă armă de asalt din lume". Va ajunge şi la MAI şi SRI

Radu Miruță a mai spus că este vorba despre un pachet mai mare: armă de asalt, pistol, de diverse calibre. Foto: Inquam Photos/Bogdan Buda

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat marți, în urma raportului favorabil în comisiile de apărare pentru programul SAFE, că în România urmează să se producă “cea mai modernă armă din lume”, care ar urma să intre în dotarea MApN, dar și a structurilor MAI, SRI și SPP. El a precizat că este vorba despre o armă de asalt, proiect care va fi dezvoltat de MAI.

“Acest proiect este sub autoritatea MAI care trebuie să vină în această Comisie, așa cum am venit noi astăzi. Această armă este în discuție pentru a se face la Cugir, la fabrica de arme, iar muniția asociată acestui contract să se producă la Sadu, pentru că acolo sunt caracteristicile speciafice”.

“O va folosi MApN, bucată din comandă. Restul bucății va fi folosită de MAI, SPP, SRI”, a precizat Radu Miruță.

Ministrul Radu Miruţă a afirmat că proiectele vor avea un impact major pentru România şi a subliniat deschiderea la dialog.

“Realizarea majoră de astăzi este că după o muncă de atâtea luni în jurul acestui program SAFE, am reușit să protejăm realizarea acesti program chiar în haosul acesta politic. Era un risc major. Îi mulțumesc domnului președintre Nicușor Dan că a făcut apel la un astfel de armistițiu. Astăzi, acem o protecție în jurul acestui intrument SAFE.

Noi punem o limită minimă obligatorie de localizarea pentru aceste proiecte. Disponibilitatea de elasticitate în sus este condiționată de capacitatea firmelor din România de a se racorda mai repede la necesarul de construire a acestor programe. Este o diferență majoră, când astăzi nu avem obligație de localizare care să fie compensată prin donații. MApN până de curând, pentru foarte multe proiecte presupunea închiderea obligației de localizare primind prin donație niște produse construite în altă țară. Localizare astăzi înseamnă construire de fabrici în România”.