România a extras mai puține gaze naturale în primele două luni din 2026, în timp ce importurile au explodat cu aproape 50%

Producția de gaze naturale utilizabile a înregistrat un recul de 1,2% în perioada ianuarie-februarie 2026 față de intervalul similar al anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Concret, România a produs 1,244 milioane tone echivalent petrol, cu 14.900 tep mai puțin decât în primele două luni din 2025, relatează Agerpres.

În contrast, importurile de gaze au urcat semnificativ în aceeași perioadă, cu 46,5% (plus 214.600 tep), ajungând la 675.900 tep.

Perspectivele pe termen scurt arată însă o inversare a tendințelor. Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) anticipează o creștere a producției de gaze cu un ritm mediu anual de 1,7% până în 2027. Potrivit ultimei Prognoze a echilibrului energetic, producția estimată pentru 2026 este de 7,907 milioane tep (plus 1,5%), iar pentru 2027 – de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

Pe partea de importuri, CNSP se așteaptă la o reducere treptată, mai accentuată spre 2027 (minus 6%), pe fondul intrării în exploatare a unor noi capacități de producție, dar și al menținerii tranzitului către piețele externe. Estimările concrete indică importuri de 2,150 milioane tep în 2026 (minus 2,7%) și de 2,022 milioane tep în 2027 (minus 6%).