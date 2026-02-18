România ar putea începe "probabil în 5 ani" o discuție serioasă despre intrarea în zona euro, spune Isărescu

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat miercuri că România ar putea începe, "probabil în 5 ani", o discuție serioasă despre intrarea în zona euro. El a spus că momentul trebuie analizat atent, în funcție de evoluțiile economice și de ajustările necesare.
Isărescu a afirmat că până în 2018 existau întâlniri și structuri de lucru dedicate trecerii la moneda unică, inclusiv comitete tehnice, iar ultima ședință pe acest subiect a avut loc la Academia Română, la care a participat și premierul de atunci, Viorica Dăncilă.
Potrivit guvernatorului, după 2018 agenda a fost practic abandonată, iar ulterior au venit pandemia și războiul, care au schimbat prioritățile.
În acest context, Isărescu a indicat că reluarea subiectului depinde de durata corecției fiscale și de stabilizarea indicatorilor macroeconomici.
"Puteți avea garanția că sprijinim pe toate căile rezonabile", a mai declarat guvernatorul BNR.