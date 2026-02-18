Antena 3 CNN Economic România ar putea începe "probabil în 5 ani" o discuție serioasă despre intrarea în zona euro, spune Isărescu

România ar putea începe "probabil în 5 ani" o discuție serioasă despre intrarea în zona euro, spune Isărescu

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 12:21 18 Feb 2026 Modificat la 12:32 18 Feb 2026
simbol euro cu stelele ue
România ar putea începe "probabil în 5 ani" o discuție serioasă despre intrarea în zona euro, spune Isărescu. FOTO: Getty Images

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat miercuri că România ar putea începe, "probabil în 5 ani", o discuție serioasă despre intrarea în zona euro. El a spus că momentul trebuie analizat atent, în funcție de evoluțiile economice și de ajustările necesare. 

Isărescu a afirmat că până în 2018 existau întâlniri și structuri de lucru dedicate trecerii la moneda unică, inclusiv comitete tehnice, iar ultima ședință pe acest subiect a avut loc la Academia Română, la care a participat și premierul de atunci, Viorica Dăncilă.  

Potrivit guvernatorului, după 2018 agenda a fost practic abandonată, iar ulterior au venit pandemia și războiul, care au schimbat prioritățile.

În acest context, Isărescu a indicat că reluarea subiectului depinde de durata corecției fiscale și de stabilizarea indicatorilor macroeconomici.

"Puteți avea garanția că sprijinim pe toate căile rezonabile", a mai declarat guvernatorul BNR.  

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Mugur Isaărescu zona euro Guvernatorul BNR

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Economic
» Citește mai multe din Economic
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close