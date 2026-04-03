România poate deveni hub regional de distribuție a gazelor în Europa Centrală și de Est. Ce este coridorul vertical al gazelor

Coridorul vertical al gazelor prinde contur și promite să schimbe harta energetică a Europei. Proiectul care leagă Grecia, Bulgaria, România și Ucraina ar putea aduce gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, reducând dependența de sursele tradiționale. Primele acorduri au fost deja aprobate la nivel european, iar ţara noastră joacă un rol important. Poziționată pe traseul principal și având conexiuni atât spre sud, cât și spre vest și est, România poate deveni un hub regional de distribuție a gazelor către Europa Centrală și de Est.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: Discutăm despre coridorul vertical și există un interes major din partea spațiului transatlantic și, desigur, din partea Europei. Sunteți implicat în acest proiect, deoarece conduceți o companie importantă care se ocupă de comerțul cu gaz natural lichefiat în regiune. Am văzut câțiva pași pozitivi: aprobarea acordului între operatorii de transport și Uniunea Europeană privind tarifele anuale și întreg cadrul. Care credeți că va fi următorul pas? Mai există obstacole? Știm că și operatorul nostru de transport, Transgaz, este implicat în acest tip de acord.

Alexandros Exarchou, CEO Atlantic Sea LNG: Coridorul vertical este o soluție pe termen lung la problemă și, în opinia mea, este o soluție pentru a crea un echilibru între sursele de aprovizionare cu gaz natural, fie că vorbim despre gaz natural lichefiat sau gaz transportat prin conducte.

Consider că pasul făcut recent este în direcția corectă, o direcție care, în anumite condiții, ar putea face gazul natural lichefiat american accesibil pentru Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, îl salut. Este un pas în direcția bună.

Totuși, pe termen lung, vom vedea beneficiile reale abia atunci când vor exista acorduri stabile și când cantitățile de gaz natural lichefiat din SUA vor fi disponibile în mod constant, lucru care, cred eu, se va întâmpla în forma sa completă după 2030.

Până atunci, ceea ce s-a convenit recent este important pentru reducerea prețului GNL-ului american și pentru a-l face mai competitiv în Europa. Dar, repet, problema rămâne cea a cantităților și dacă SUA vor putea furniza volumele necesare atât pentru Europa, cât și pentru coridorul vertical.

Adrian Ursu: Se poate accelera acest calendar, având în vedere contextul? Finalizarea mai rapidă a investițiilor și a conexiunilor, înainte de termenele actuale.

Alexandros Exarchou: Este necesar, desigur. Am spus că acest coridor vertical depinde foarte mult de al doilea FSRU din Alexandroupoli, este esențial. Și, desigur, sunt necesare investiții semnificative în conducte și infrastructura existentă, pentru a putea transporta cantități mari spre nord.

Însă problema cantităților de gaz natural lichefiat din SUA nu ține neapărat de infrastructură, ci de volumele disponibile în prezent pentru producție. Da, există anumite surplusuri în SUA și mă aștept ca volume importante să ajungă în coridorul vertical chiar din acest an, dar acestea nu vor fi, în niciun caz, suficiente pentru a acoperi necesarul Europei, așa cum îl văd eu.

Adrian Ursu: Se spune că nu este doar o conductă, ci o conexiune între țări și popoare, deoarece leagă Grecia, Bulgaria, România, Ucraina și poate crea și alte punți în regiune.

Alexandros Exarchou: Desigur, este o cooperare între toate aceste țări, bazată pe ceva foarte important: energia. Și da, aduce aceste țări mai aproape unele de altele.

Dacă acest lucru reprezintă un consens european și dacă există o voință reală în Uniunea Europeană de a face gazul natural lichefiat american accesibil cetățenilor europeni: aceasta este o altă întrebare. Și, sincer, nu sunt deloc sigur că acesta este cazul.