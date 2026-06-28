România riscă pene de curent în valul de căldură: consumul a crescut cu 12%, iar importurile de energie au explodat ca preț

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Valul de căldură pune presiune uriașă pe sistemul energetic al României. Consumul a crescut deja cu 12%, iar seara, când temperaturile rămân ridicate și aparatele de aer condiționat funcționează la maximum, producția internă nu mai face față cererii.

Datele de sâmbătă sunt grăitoare: dimineața, consumul depășea 4.500 de megawați, iar seara a fost atins un vârf de aproape 7.000 de megawați – nivel la care România a fost nevoită să importe nu mai puțin de 2.050 de megawați.

Importul are însă un preț. Pe bursele de energie, prețul a ajuns la 850 de lei pe megawatt-oră, cu vârfuri de 1.800 de lei – față de maximum 1.200 de lei pe megawatt-oră înregistrat în aceeași perioadă a săptămânii trecute. Diferența se va regăsi, inevitabil, în facturile românilor.

Cel mai dificil moment urmează. Potrivit estimărilor Transelectrica, vârful de consum va fi atins marți-miercuri, când cererea ar putea ajunge la 8.000 de megawați. Echipele operatorului sunt deja în teren, însă specialiștii nu exclud apariția unor pene de curent locale.

Între timp, harta de luni arată România aproape în întregime sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi de 40-41°C.

Recomandarea autorităților este să evitați folosirea simultană a aerului condiționat și a altor aparate electrocasnice de mare putere, precum mașina de spălat, pentru a nu suprasolicita rețeaua națională.