România şi-a dublat importurile de gaze naturale în prima lună din 2026, faţă de ianuarie 2025. Când ar putea creşte producţia internă

În ianuarie 2026, importurile de gaze naturale au crescut cu 116,3% (plus 183.400 tone echivalent petrol) faţă de perioada similară a anului trecut, până la 341.100 tep, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), preluate de Agerpres.

Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în ianuarie 2026, de 654.400 tone echivalent petrol, cu 7.300 tep sub cea din prima lună a anului anterior (minus 1,1%).

Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Astfel, în ultima Prognoză a echilibrului energetic, pentru 2026 este estimată o producţie de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) şi pentru 2027 o producţie de gaze naturale de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

În ceea ce priveşte importurile, se aşteaptă o tendinţă de reducere, cu un ritm mai pronunţat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanţă cu avansul producţiei, prin intrarea în exploatare a unor noi capacităţi, dar luând în considerare şi o menţinere a tranzitului către pieţe externe.

CNSP estimează pentru 2026 importuri de gaze naturale de 2,150 milioane tep (-2,7%) şi pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%).