România și alte 11 țări cer CE menținerea fondului pentru tranziția energetică și după 2030. Vor și o sumă mai mare de bani

România și alte 11 țări cer CE menținerea fondului pentru tranziția energetică și după 2030. Foto: Getty Images

Douăsprezece țări din Uniunea Europeană, printre care și România, cer Comisiei Europene să mențină și să extindă, după 2030, un fond important destinat statelor cu venituri mai mici care investesc în tranziția energetică. Acestea susțin că, fără acest sprijin, competitivitatea economică și securitatea energetică a blocului comunitar ar putea fi afectate.

Într-o scrisoare adresată comisarului pentru Acțiune Climatică, Wopke Hoekstra, consultată de Euronews, Croația, Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia susțin că Fondul pentru modernizare rămâne un instrument esențial pentru statele UE care au nevoie de investiții importante în tranziția către sisteme energetice mai curate.

Fondul pentru modernizare finanțează mai multe țări din UE din ianuarie 2021. Banii provin integral din licitarea unei părți de 2% până la 4,5% din piața carbonului a Uniunii Europene, Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, cunoscut ca ETS. Fondul a mobilizat peste 57 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2030 și, în forma actuală, ar urma să se încheie în 2030.

Însă, din cauza instabilității geopolitice tot mai mari, care a dus la creșterea prețurilor la energie, cele 12 țări, dependente istoric de importurile de combustibili fosili, susțin că este prea devreme ca Uniunea Europeană să ia în calcul oprirea acestei finanțări.

„Cerem continuarea și consolidarea Fondului pentru modernizare după 2030 și o creștere semnificativă a nivelului de finanțare, în acord cu provocările tot mai mari ale tranziției”, se arată în scrisoarea trimisă înaintea revizuirii ETS, programată pentru 15 iulie.

„Din perspectiva UE, Fondul pentru modernizare le permite statelor membre mai puțin prospere să facă investiții ambițioase, cu necesar mare de capital, contribuind astfel la reziliența lor strategică și la autonomia față de combustibilii fosili importați.”

Tranziție echitabilă

Mai multe state membre ale UE sprijinite prin Fondul pentru modernizare se confruntă cu provocări importante din cauza dependenței istorice de combustibili fosili și a sistemelor energetice vechi.

Polonia s-a bazat mult timp pe cărbune pentru producerea energiei electrice și pentru locurile de muncă, ceea ce face tranziția către energie mai curată complicată atât economic, cât și social. Slovacia, Bulgaria, România și alte state au depins, de asemenea, mai mult de combustibilii fosili și se confruntă adesea cu probleme legate de infrastructura energetică îmbătrânită, lipsa investițiilor și îngrijorări privind prețurile și securitatea energiei.

Scrisoarea susține că ultimii cinci ani au arătat că Fondul pentru modernizare este atât „eficient”, cât și „adaptabil”. Acesta direcționează resursele direct către proiecte de tranziție energetică și ajută țările beneficiare să facă investiții de amploare, care altfel ar fi greu de finanțat.

„Într-un moment în care multe instrumente de finanțare ale UE devin tot mai complexe și mai împovărătoare administrativ, acesta oferă un model dovedit pentru atingerea obiectivelor climatice și energetice, asigurând în același timp o bună guvernanță”, se arată în scrisoare.

Guvernele susțin că acest lucru a crescut sprijinul public pentru politicile climatice ale UE, prin beneficii vizibile pentru economiile locale și comunități.

Gligor Radečić, de la Central Eastern Europe Bankwatch Network, a recunoscut că regiunea are nevoie de sprijin suplimentar pentru a recupera decalajul față de statele UE mai avansate și că actualele rate de absorbție din fond arată că ar putea fi nevoie de mai mult timp pentru implementare.

„Totuși, dacă guvernele din Europa Centrală și de Est sunt angajate într-o tranziție energetică reală, ele trebuie să înceteze să se opună excluderii combustibililor fosili, a deșeurilor și a incinerării biomasei din fond. Acestea au primit până acum sprijin substanțial”, a declarat Radečić pentru Euronews.

El a avertizat, de asemenea, împotriva slăbirii ETS, spunând că un astfel de pas ar fi o „lovitură semnificativă” pentru eforturile Uniunii Europene de decarbonizare și ar reduce, în cele din urmă, resursele financiare disponibile pentru Fondul pentru modernizare.

Recent, Bulgaria, Cehia, Grecia, Polonia, România și Slovacia au avertizat că producătorii lor de oțel, fabricile de ciment, producătorii de aluminiu și industria chimică sunt prinși între costuri tot mai mari la energie, instabilitate geopolitică și reguli mai stricte privind emisiile de carbon în cadrul ETS.