România, singura ţară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai faţă de luna precedentă

<1 minut de citit Publicat la 12:58 22 Iun 2026 Modificat la 12:58 22 Iun 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Pe categorii de combustibili, prețurile la motorină din UE au crescut cu 29% în luna mai 2026 față de mai 2025, în timp ce benzina s-a scumpit cu 16,2%. Cifrele vin după ce, în aprilie 2026, motorina se majorase cu 33,7% în ritm anual, iar benzina cu 13,6%, notează Agerpres.

De la o lună la alta, însă, prețurile la motorină din UE au scăzut cu 5,8%, în timp ce benzina s-a scumpit ușor, cu 0,8%.

Comparativ cu luna precedentă, în mai 2026 motorina s-a scumpit doar în România (1,6%) și s-a ieftinit în restul țărilor UE.

Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în Germania (minus 11,9%), Grecia (minus 8,5%), Estonia (minus 8,4%) și Irlanda (minus 8,1%), iar cele mai mici în Bulgaria (minus 0,7%), Ungaria (minus 0,9%) și Cipru (minus 1,5%).

În cazul benzinei, prețurile au urcat în 23 de țări ale UE între aprilie și mai 2026, creșterile mergând de la 0,1% în Croația și Ungaria până la 6,9% în Italia. În România, benzina s-a scumpit cu 6,2% de la o lună la alta.

În schimb, în trei state membre prețurile la benzină au scăzut în mai față de luna precedentă: Germania (minus 5,6%), Irlanda (minus 2,0%) și Suedia (minus 0,7%).