Publicat la 14:46 13 Mai 2026

România va beneficia de aproape 600 milioane euro prin noua perioadă de finanţare a Granturilor SEE şi Norvegiene. FOTO: Facebook MIPE

România va beneficia de o alocare de peste 596 milioane de euro prin noua perioadă de finanţare a Granturilor SEE şi Norvegiene, după semnarea memorandumurilor de înţelegere cu Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, fondurile urmând să susţină programe din domenii precum tranziţia verde, inovarea, coeziunea socială, consolidarea instituţiilor democratice şi cooperarea bilaterală.



Potrivit unui comunicat remis Agerpres, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, din partea Guvernului României, ministrul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide şi Fridrik Jonsson, ambasadorul Islandei acreditat pentru România, au semnat, miercuri, în cadrul unei ceremonii oficiale desfăşurate la Palatul Victoria, memorandumurile de înţelegere care stabilesc noua perioadă de finanţare a acestor mecanisme financiare.



"România îşi continuă parteneriatul strategic cu Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin noile Granturi SEE şi Norvegiene. De la aderarea la aceste cadre de cooperare, ţara noastră a beneficiat de finanţări nerambursabile în valoare de aproape 1 miliard de euro. Aceşti bani nu au rămas pe hârtie, ci au ajuns acolo unde contează cu adevărat: au îmbunătăţit vieţile oamenilor, comunităţile, şcolile şi instituţiile lor. Acelaşi rol, la fel de important pentru noi îl vor avea şi noile granturi în valoare de aproximativ 600 milioane de euro", a declarat ministrul Dragoş Pîslaru, citat în comunicat.



Conform sursei citate, la ceremonie au participat reprezentanţi ai instituţiilor române implicate, precum şi peste 40 de reprezentanţi ai instituţiilor partenere din Norvegia şi Islanda, care vor contribui la implementarea programelor de finanţare.



"România este un partener activ în cadrul Granturilor SEE şi Norvegiene încă de la aderarea la Uniunea Europeană. În cele trei perioade de programare derulate până în prezent, România a beneficiat de aproximativ un miliard de euro finanţare nerambursabilă, cu impact asupra vieţii a sute de mii de cetăţeni", se menţionează în comunicat.



Semnarea noilor memorandumuri de înţelegere, cu o alocare de peste 596 milioane de euro, deschide procesul de accesare a fondurilor pentru noi programe şi proiecte cu impact semnificativ şi de durată, precizează sursa citată.



"Vor fi finanţate nouă programe în domenii esenţiale pentru dezvoltarea pe termen lung a României, domenii în care valoarea adăugată a expertizei statelor din cadrul Spaţiului Economic European este deosebit de relevantă: tranziţia verde şi acţiune climatică, inovare, coeziune socială şi cultură, consolidarea instituţiilor democratice şi a statului de drept şi cooperarea bilaterală. Intervenţiile convenite de statele donatoare şi România urmăresc atât continuarea şi dezvoltarea rezultatelor obţinute prin finanţările acordate anterior, cât şi pilotarea unor măsuri inovatoare", se mai arată în document.



Potrivit MIPE, sprijinul pentru consolidarea societăţii civile va continua, de asemenea, să reprezinte o prioritate importantă a Granturilor SEE şi Norvegiene.



Programul dedicat societăţii civile din România va fi gestionat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, selectată de statele donatoare printr-un proces competitiv derulat în acest scop.



"România şi statele donatoare din cadrul Spaţiului Economic European împărtăşesc obiective şi valori comune, iar un rol esenţial în atingerea acestora îl au expertiza partenerilor din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, precum şi contribuţia organizaţiilor internaţionale partenere implicate - Consiliul Europei, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi Agenţia Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale", se mai precizează în comunicat.



Granturile SEE şi Norvegiene reprezintă contribuţia Islandei, Principatului Liechtenstein şi Regatului Norvegiei la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale dintre statele beneficiare şi statele donatoare. Aceste mecanisme de finanţare sunt stabilite în baza Acordului privind Spaţiul Economic European, care reuneşte statele membre ale Uniunii Europene şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, ca parteneri egali pe piaţa internă.