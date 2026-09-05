Românii își cumpără mai puțină mâncare. "A luat doar două roşii". Negrescu: "Suntem ca în «Jocurile Foamei», în versiunea românească"

Adrian Negrescu: "Va fi un an 2027 extrem de greu, care va începe cu o iarnă foarte dificilă". Sursa foto: Getty Images

Scumpirile generalizate din ultimul an au afectat puterea de cumpărare a românilor. Comercianţii din pieţe se plâng că au din ce în ce mai puţini clienţi, întrucât mulţi preferă să meargă în supermarketuri, unde vânează promoţiile. "Nu-s bani, cumpără două roşii", a declarat o vânzătoare. Consultantul financiar Adrian Negrescu a declarat sâmbătă, la Antena 3 CNN, despre situaţia gravă din pieţe că pare asemenea filmului "Jocurile Foamei", în versiune românească şi a avertizat că urmează luni şi mai grele pentru români. "Va fi un an 2027 extrem de greu, care va începe cu o iarnă foarte dificilă. Gândiţi-vă că se pregătesc în momentul de faţă să crească preţul energiei electrice, preţul gazelor", a spus acesta.

Negrescu: "Suntem ca în «Jocurile Foamei», în versiunea românească"

Agricultorii din România sunt loviți din două direcții: scumpirile și seceta le pun tot mai multe probleme. Întrebată de un reporter Antena 3 CNN cum merg vânzările, o vânzătoare dintr-o piaţă a răspuns: "Foarte prost, foarte prost. Din zi în zi merge mai rău, pentru că nu-s bani, nu are lumea cu ce să cumpere. Deci, cumpără două roşii?!? Aşa nu se poate".

O altă comerciantă a precizat că vânzările au scăzut cu aproximativ 50% faţă de anul trecut. Iar un agricultor a spus: "Lumea nu are bani şi pe lângă asta, nu se mai vine în piaţă, toată lumea caută promoţii, supermarketuri".

Scena impresionantă în care un client a cumpărat doar două roşii dintr-o piaţă din ţara noastră a fost comentată de Adrian Negrescu astfel:

"Da, pentru că suntem ca într-un fel de «Jocurile Foamei», în versiune românească. Iată, cu 12 luni, 12 episoade unul după altul, care, probabil, se vor prelungi cu un nou sezon: în 2027. Glumim, dar asta este realitatea: suntem, din păcate, într-o zonă de «Ice Age economic», i-aş spune. Un fel de epocă de gheaţă, în care totul a îngheţat, în care situaţia puterii de cumpărare este din ce în ce mai gravă".

Adrian Negrescu: "De patru ori au crescut taxele în ultimii 5 ani"

Ulterior, acesta a mai spus în cadrul intervenţiei telefonice la Antena 3 CNN: "Spunea invitata dumneavoastră de mai devreme că este o consecinţă a corecţiei consumului după anii în care au crescut salariile şi pensiile fără acoperire. Ei, hai să nu uităm un lucru esenţial: corecţia asta se întâmplă pentru că statul român, prin preţurile la energie şi gaze, a generat inflaţie, a generat creşteri de preţuri masive. A venit cu cu taxe peste taxe: de patru ori au crescut taxele în ultimii 5 ani de zile, motiv pentru care, bineînţeles, puterea de cumpărare s-a prăbuşit. Deci, statul român, politicienii au acţionat cu cinism pentru a aduna mai mulţi bani la buget şi, în felul acesta, pentru a reduce puterea de cumpărare a oamenilor".

Adrian Negrescu: "Va fi un an 2027 extrem de greu, care va începe cu o iarnă foarte dificilă"

Întrebat ce ne aşteaptă dacă nu vom avea un Guvern cu puteri depline din septembrie - octombrie, consultantul fiscal a răspuns: "Va fi un an 2027 extrem de greu, care va începe cu o iarnă foarte dificilă. Gândiţi-vă că se pregătesc în momentul de faţă să crească preţul energiei electrice, preţul gazelor. Toate astea vor genera nişte facturi la întreţinere foarte, foarte mari, pe care mare parte din populaţie nu va reuşi să le plătească. 2027 va fi un an în care, probabil, vor îngheţa toate veniturile populaţiei, pentru că datoriile sunt uriaşe".

Românii resimt tot mai puternic efectele scumpirilor din ultimul an, care le-au diminuat puterea de cumpărare. Deşi inflaţia a scăzut uşor: a ajuns la 8,2%, tot avem cea mai accelerată creştere a preţurilor din Uniunea Europeană, astfel că şi veniturile s-au devalorizat.

De exemplu, doar din cauza inflaţiei, salariul minim pe economie a scăzut în termeni reali cu mai bine de 200 de lei. O scădere în termeni reali de mai bine de 100 de lei vedem de la pensia minimă. Pe de altă parte, şi salariul mediu pe economie s-a devalorizat faţă de anul trecut cu câteva sute de lei.

În acest context, unii dintre români au început să renunţe la unele bunuri şi servicii: a scăzut consumul cu 6.2% faţă de 2025 şi suntem pe scădere de fix un an în consum. S-au observat scăderi şi la alimente, dar şi la combustibili.

Toată situaţia vine întrucât, în ultimul an, am avut un proces de consolidare fiscală, care a adus noi taxe şi impozite, în special creşterea TVA. Fix de un an vedem aceste scăderi în consum.