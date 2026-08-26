Românii îşi plătesc tot mai greu ratele la bănci, dar fac în continuare credite de nevoi personale pentru cheltuielile lunare

Românii îşi plătesc tot mai greu ratele la bănci. foto: pexels.com

Românii au tot mai multe restanţe la plata ratelor. O arată analizele recente ale BNR. În paralel, creşte valoarea creditului de nevoi persoanle. Presiunea pe rate rămâne uriaşă. Dobânzile ar putea să scadă abia anul viitor, spune chiar guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Românii se împrumută tot mai mult pentru a acoperi plăţi curente. Valoarea medie a unui credit de nevoi personale a crescut, în medie, în primele 6 luni din 2026 cu 5%. În paralel cu acest fenomen, se observă că tot mai mulţi oameni au restanţe la bănci, au probleme în a-şi plăti la timp ratele. Rata creditelor neperformante a ajuns la 2,9%.

Rămâne o presiune uriaşă pe cei care au credite, pentru că dobânzile se păstrează la niveluri mari. Dobânda-cheie stabilită de BNR este la 6,5% şi influenţează creditele calculate în funcţie de ROBOR şi IRCC.

Mugur Isărescu spunea că dobânda-cheie ar putea scădea în 2027, după ce vom fi siguri că scade şi inflaţia.

De exemplu, pentru un credit de 56.000 de euro, contractat pentru o perioadă de 30 de ani, rata lunară este 385 euro, la o dobândă variabilă.

România are cea mai mare inflaţie din UE

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană (UE) a crescut până la 3%, în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în luna iunie, iar România este, din nou, ţara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, cu un avans anual al preţurilor de 8,2%, arată datele publicate, miercuri, de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, ţările-membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Suedia (0,3%), Cehia (1,3%) şi Danemarca şi Ungaria (ambele cu 1,6%). La polul opus, s-au situat România (8,2%), Lituania (5,4%), Cipru şi Bulgaria (ambele cu 4,4%)

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS) arătau că rata anuală a inflaţiei a scăzut până la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.