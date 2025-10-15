Scumpirile afectează 3 din 4 salariați din România. Doar 18% au spus că veniturile le-au rămas la fel, și doar 6% au primit măriri

Trei din patru angajați sunt afectați de scumpirile la utilități, alimente și combustibil. Foto: Getty Images

Aproximativ 76% dintre participanții la cel mai recent sondaj realizat de platforma de recrutare eJobs spun că au fost afectați semnificativ de creșterile de prețuri din ultimele luni. Scumpirile la utilități, alimente și combustibil au avut cel mai mare impact asupra bugetului personal, arată datele publicate de companie, informează Agerpres.

Potrivit sondajului, cei mai mulți angajați spun că resimt presiunea financiară în mod constant și că au fost nevoiți să își reducă cheltuielile zilnice. Mai bine de jumătate dintre respondenți declară că au renunțat la anumite produse sau servicii considerate până recent obișnuite, în timp ce alții au început să caute locuri de muncă mai bine plătite pentru a face față scumpirilor.

Un procent de 18% dintre participanți afirmă că veniturile le-au rămas neschimbate, deși cheltuielile lunare au crescut considerabil, iar 6% spun că, deși au primit majorări salariale, acestea nu acoperă creșterea costurilor de trai.

Cele mai mari probleme sunt resimțite în special de angajații cu venituri mici și medii, dar și de familiile care plătesc rate sau chirii. Mulți dintre respondenți au indicat că principalele categorii de cheltuieli afectate sunt alimentele de bază, energia electrică, gazele naturale, carburanții și produsele de igienă.

Reprezentanții eJobs precizează că rezultatele sondajului reflectă o tendință tot mai vizibilă pe piața muncii: angajații sunt mult mai atenți la ofertele salariale și la pachetele de beneficii, iar stabilitatea financiară a devenit criteriul principal în alegerea unui loc de muncă.

Studiul a fost realizat online pe un eșantion de peste 3.000 de respondenți activi pe piața muncii din România în prima parte a lunii octombrie.