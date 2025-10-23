Șeful Bursei de Valori București: România are nevoie de investiții de până la 50 de miliarde de euro în energie, până în 2030

Uniunea Europeană caută să îmbunătățească legăturile energetice între statele membre. Foto: Getty Images

România are nevoie de investiții masive, estimate între 40 și 50 de miliarde de euro, pentru a-și moderniza sectorul energetic până în 2030 – o sumă imposibil de acoperit doar din fonduri publice. Soluția, spune directorul general al Bursei de Valori București (BVB), Remus Vulpescu, este mobilizarea capitalului privat, printr-un parteneriat real între stat și piața de capital, scrie Agerpres.

Declarațiile au fost făcute joi, la evenimentul „Energie pentru România”, organizat de Grupul Electrica în parteneriat cu Fundația Electrica.

„România are nevoie de investiţii de 40-50 miliarde de euro până în 2030 numai pentru sectorul energetic. Pare o sumă imensă. Ea nu poate fi acoperită exclusiv din fonduri publice, mai ales în contextul presiunilor bugetare pe care le cunoaştem cu toţii şi pentru a căror rezolvare facem toţi efortul necesar, cunoscând importanţa enormă a reuşitei programului de reforme structurale în curs. Aici intervine rolul esenţial al pieţei de capital – mobilizarea capitalului privat pentru finanţarea tranziţiei energetice şi a infrastructurilor critice energetice şi nu numai.

Prin listarea companiilor energetice, prin emisiuni de obligaţiuni verzi, prin atragerea fondurilor de investiţii şi a investitorilor de retail, de la marii instituţionali străini până la retailul românesc a cărui forţă o aplaudăm din nou, chiar în aceste zile, într-o altă ofertă publică, piaţa de capital este o punte între oportunităţile de dezvoltare ale sectorului energetic şi resursele disponibile la nivel naţional şi internaţional”, a declarat Remus Vulpescu.

Potrivit acestuia, noile listări de companii vor aduce un plus de forță și stabilitate pe piața de capital, întărind reprezentarea sectorului energetic și oferind investitorilor mai multe opțiuni de diversificare.

„Privind spre viitor văd oportunităţi extraordinare. Noi listări de companii binecunoscute sunt în pregătire, vor întări reprezentarea la bursă a sectorului energetic sau vor oferi noi oportunităţi de diversificare a portofoliilor investitorilor noştri, astfel încât piaţa noastră va continua să se adâncească şi să ofere mai multe opţiuni de investire: diversificarea instrumentelor financiare, obligaţiuni verzi sustenabile şi diferite alte instrumente financiare care pot răspunde nevoilor de finanţare ale sectorului energetic; creşterea participării investitorilor instituţionali – fonduri de pensii, fonduri deschise de investiţii, fonduri de investiţii alternative care pot aduce capital stabil şi pe termen lung pentru proiectele energetice, nu în ultimul rând investitorii de retail autohtoni. Astăzi ne aflăm la intersecţia dintre trei forţe transformatoare: tranziţia energetică, digitalizarea şi dezvoltarea pieţei de capital”, a adăugat directorul general al BVB.

Remus Vulpescu a subliniat că aceste trei direcții – tranziția energetică, digitalizarea și consolidarea pieței de capital – definesc, împreună, una dintre cele mai mari transformări economice din istoria recentă a României.