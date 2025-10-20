Sindicaliștii cer majorarea salariului minim la cel puțin 4.500 de lei în 2026. Consultări la Ministerul Muncii

Sindicatul propune salariul minim pe 2026 la cel puțin 4.500 lei: consultări la Ministerul Muncii. Foto: Getty Images

Sindicatul Național Forța Legii participă luni la consultările organizate de Ministerul Muncii pentru stabilirea salariului minim brut pe țară în 2026 și propune ca acesta să fie majorat la cel puțin 4.500 lei. Reprezentanții sindicaliști spun că actuala propunere de creștere automată este insuficientă pentru a proteja puterea de cumpărare a angajaților, în condițiile inflației ridicate și creșterii prețurilor la bunurile de bază, relatează Agerpres.

Potrivit unui raport al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS), aplicarea formulei de actualizare automată prevăzută de HG nr. 35/2025 ar duce la o majorare de aproximativ 7%, adică de la 4.050 lei la circa 4.330 lei. Sindicaliștii consideră că această creștere nu acoperă impactul inflației cumulate din ultimii doi ani, care a depășit 20%, și a creșterii prețurilor la alimente și utilități, peste 25%.

„Salariul minim nu este doar un indicator economic, ci o măsură de protecție socială, un barometru al respectului față de muncitor și un instrument de coeziune socială. Guvernul are obligația de a asigura un trai decent și o remunerație echitabilă pentru fiecare angajat, indiferent de sectorul în care lucrează”, se arată în comunicatul Sindicatului Național Forța Legii.

Sindicaliștii subliniază că dialogul social trebuie să fie autentic și să se finalizeze cu măsuri concrete, nu doar cu statistici sau rapoarte. În baza acestor argumente, organizația propune stabilirea salariului minim brut pe țară pentru 2026 la cel puțin 4.500 lei, echivalent cu aproximativ 52% din salariul mediu brut, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026.

La consultări va participa președintele Sindicatului Național Forța Legii, Ringo Dămureanu, în calitate de reprezentant al Confederației Sindicale Naționale Meridian.