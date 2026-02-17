Șoferii care fac accident vor fi „sancționați drastic” la asigurare. ASF vrea să schimbe „din temelii” sistemul bonus-malus

Pe partea de bonus, reducerea maximă rămâne la 50%. Foto: Getty Images

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregătește unele dintre cele mai importante schimbări din istoria RCA. Una dintre marile modificări vizează schimbarea „din temelii” a sistemului bonus-malus, inclusiv prin sancționarea drastică a șoferilor care produc daune. Proiectul de normă ar urma să fie discutat în una dintre următoarele ședințe ale Consiliului ASF, scrie, marți, Economica.

Șoferii vor putea să plătească mai puțin pe asigurarea auto, datorită modificărilor la coeficientul bonus-malus. Mai exact, cei care care au o situație proastă din acest punct de vedere au posibilitatea să își crească nivelul prin asocierea cu șoferi din familie care au un coeficient mai bun. Însă acest aspect este doar una dintre schimbările pregătite pentru sistemul bonus-malus, care va fi modificat din temelii. Vor exista 14 clase de bonus și 12 clase de malus, față de câte opt clase în fiecare categorie, câte există acum.

În plus, se va putea cumpăra RCA de grup, în cadrul aceleeași familii, iar coeficientul bonus-malus va fi calculat ca medie aritmetică a coeficienților șoferilor care fac parte din grup. De exemplu, dacă un șofer este în categoria B1 și un altul, din familie, este încadrat la M1 (malus 1), dacă își fac o asigurare de grup, ambii șoferi vor fi în categoria B0.

De asemenea, se introduce și posibilitatea cedării unor clase de bonus între membrii familiei. De exemplu, dacă soția este încadrată la B8 și soțul la M4, se pot ceda 4 clase de bonus, astfel încât soțul ajunge la B0 și soția la B4.

De asemenea, șoferii care fac accidente sunt sancționați mult mai drastic. La fiecare accident soldat cu daune materiale, șoferul pierde două clase, iar la fiecare accident cu vătămări corporale pierde patru clase. Concret, dacă un șofer este la B0, după primul accident va fi la M2, ceea ce înseamnă că va plăti deja mai mult decât prețul de bază.

Mai mult decât atât, cei care ajung în categoria maximă de malus, adică M12, vor plăti de trei ori mai mult față de prețul de bază, în condițiile în care acum sancțiunea pentru malus maxim (M8) se oprește la un plus de 80%.

Pe partea de bonus, reducerea maximă rămâne la 50%, însă va fi mai greu de atins nivelul cel mai bun, în condițiile în care vor fi 14 clase, în loc de 8.

Șoferii cu experiență intră direct cu reduceri în sistem

În același timp, șoferii care intră în sistemul bonus-malus (de exemplu când își iau mașină nouă) având carnet de conducere de mai mult de trei ani, primesc direct reducere, fiind încadrați la B2. Cei care au carnet de mai puțin de 3 ani intră la B0, ca și până acum. Tot B0 primesc și autovehiculele noi aparținând persoanelor juridice.

De asemenea, este retrogradat cu două clase, suplimentar față de cele două aferente accidentului, șoferul care a provocat o daună fiind sub influența alcoolului sau a unor substanțe cu efect psihoactiv. Pentru că penalitățile se aplică cumulativ, un șofer care provoacă un accident cu vătămări fiind băut va fi retrogradat direct cu șase clase.

De asemenea, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vrea să dea posibilitatea asiguratorilor de a oferi, prin contractul RCA, și clauze suplimentare. Printre acestea se află franșiza (N.r. - clauza de asigurare în virtutea căreia asiguratorii sunt eliberați de anumite riscuri), menținerea beneficiului bonus-malus, clauza de dezastru, reînnoire automată sau suspendare facultativă, temporară a efectelor contractului RCA.

Franșiza este similară cu cea de la asigurarea CASCO, adică șoferul își va asuma o anumită parte din costuri în caz de daună, iar pentru aceasta va plăti mai puțin pe asigurare. Menținerea beneficului bonus-malus presupune că asiguratul va plăti o sumă în plus pentru ca, în situația în care face accident, să nu nu fie retrogradat în sistemul bonus-malus.

Tot contra unei sume suplimentare, șoferul își va putea cumpăra dreptul de a suspenda RCA pentru o anumită perioadă, acea perioadă fiind scăzută din prima plătită. De asemenea, pe polița RCA va apărea un cod QR cu toate informațiile necesare în caz de daună.

Va fi explicat mai clar și felul în care este calculat prețul RCA. Concret, ASF vrea „Extinderea și transparentizarea informațiilor prezentate potențialilor asigurați în ofertele de asigurare RCA astfel încât potențialul asigurat să înțeleagă de la ce primă de asigurare se pleacă pe segmentul din care acesta face parte, care sunt sumele care se scad sau se adaugă și care sunt justificările pentru încărcarile sau discount-urile aplicate, care este influența bonus-malus asupra primei, justificarea majorării primei de asigurare de la un an la altul în cazul în care prima pe segmentul corespunzător este cu peste 10% mai mare în cazul reînnoirii contractului RCA la același asigurător, care este costul distribuției, care sunt costurile acoperirii clauzelor facultative, și care este valoarea contribuțiilor datorate FGA și BAAR”.