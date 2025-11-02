Șeful Consiliului Concurenței critică plafonarea prețului la alimente: "Supermarketurile s-au adaptat"

Bogdan Chirițoiu susține că măsura plafonării prețurilor nu mai are niciun rol. FOTO: Hepta

Măsura plafonării preţurilor la alimente a fost criticată de președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, care a precizat că nu ar mai trebui prelungită. El a explicat că o astfel de măsură nu ar mai avea sens, având în vedere că duce la creșterea prețurilor la alte produse, potrivit Agerpres.

"La alimente, plafonarea a fost extinsă până în primăvară. Sper că e ultima plafonare, chiar dacă ea va coincide cu liberalizarea la gaze. Deci, mi-e frică iar de o discuţie 'chiar acum să renunţăm la plafonare când, iată, liberalizăm gazele. Chiar dacă vine primăvara şi nu se mai încălzeşte lumea cu gaze, totuşi va creşte preţul la gaze şi chiar acum vă treziţi să scoateţi plafonul la alimente'. Vom vedea. Mă gândesc la discursul pe care o să-l auzim în februarie".

Bogdan Chirițoiu a spus că și-ar fi dorit mai devreme o ridicare a plafănării prețurilor, dar Coaliția de guvernare s-a opus:

"N-o să ştim exact, creşte sau nu creşte, dar mi-e teamă de acest discurs. De asta mi-aş fi dorit acum, dar n-am reuşit să convingem Coaliţia, să fi venit măcar cu un plan de exit. Să fi spus, 'bun, şase luni prelungim plafonarea, dar după astea şase luni, iată planul B, pentru că Ministerul Agriculturii are pregătit un plan B'. Acum, nu ştiu ce o să facă. Poate nu mai punem nimic în locul plafonării, să lăsăm piaţa să se regleze singură şi vedem ce se întâmplă sau venim cu vreun plan B", a afirmat Chiriţoiu.

Supermarketurile ar ocoli plafonarea prețurilor, susține șeful Consiliului Concurenței

Acesta a mai spus că marile lanțuri de magazine s-au adaptat şi au învăţat cum să ocolească diferitele restricţii impuse de Guvern.

"Unele preţuri au scăzut, dar altele au crescut, deci, piaţa şi ea se adaptează. Prima dată companiile sunt luate prin surprindere, deci câteva luni ai efect, dar după un timp lumea învaţă cum să se adapteze, cum să ocolească diferitele restricţii ale Guvernului şi am văzut că au crescut preţurile la alte produse. Până la urmă, efectul este neutru pe ansamblu pentru consumatorul tipic, iar dacă vrem să-i ţintim pe consumatorii săraci, poate avem alte instrumente ca să ajungem la cei care sunt mai săraci", a mai spus președintele Consiliului Concurenței.

Pe de altă parte, Bogdan Chiriţoiu a adăugat că singurul succes de până acum este liberalizarea pieţei de RCA.

"Plafonarea care se tot extindea la RCA a fost retrasă şi lucrurile merg ok. Ba, vedem că nu a explodat preţul RCA-ului, vedem pe medie o creştere destul de mică cu reaşezări. Unele companii au crescut, (...) alţii au scăzut, însă vedem creşteri la anumite tipuri de poliţe, scăderi la anumite tipuri de poliţă, deci undeva pare că piaţa se comportă normal şi lucrurile se aşează", a conchis acesta.

Puterea de cumpărare a românilor se diminuează tot mai mult, potrivit datelor din economie. Câştigurile românilor sunt înghiţite de sumpiri. Deşi datele oficiale arată că salariul mediu net a crescut, în acelaşi timp a crescut şi inflaţia, alimentată în special de noile taxe majorate din vara acestui an. Rezultatul îl resimte fiecare român atunci când face lista cheltuileilor, așa cum indică o analiză Antena 3 CNN.