Totul a început după ce a înghețat pe un peron de metrou. Michael și-a dat demisia la 38 de ani și acum e căutat de toți miliardarii

Un palton testat pentru prima dată într-o cameră frigorifică dintr-un supermarket din Harlem a ajuns, în mai puțin de un deceniu, să fie purtat de miliardai și lideri din toată lumea. Norwegian Wool, brandul lansat de Michael Berkowitz, a cucerit piața mondială a modei de lux, iar povestea a început după ce a înghețat pe un peron de metrou, scrie CNBC.

Erau 35°C în august 2014 când primul model al unei jachete Norwegian Wool a ajuns în apartamentul lui Michael Berkowitz din Bronx, New York. Avea nevoie să testeze paltonul lung de lână, impermeabil, fără să moară de cald. Soluția fondatorului și CEO-ului brandului - pe atunci abia lansat - a fost neobișnuită: a mers la un supermarket din West Harlem. „Am mers timp de 30 de minute înainte și înapoi într-o cameră frigorifică, ca să îi testez căptușeala,” își amintește Berkowitz, 38 de ani. „E New York, nimeni nu te întreabă nimic. Fața îmi înghețase, dar la corp îmi era clad. M-am gândit: OK, suntem pe drumul cel bun.”

La acel moment, Berkowitz era trader de mărfuri și spera să își lanseze propriul business. Astăzi, paltoanele Norwegian Wool sunt purtate de miliardari, actori, politicieni și financiari la evenimente de campanie, la Forumul Economic Mondial de la Davos și chiar într-un episod din sezonul 3 al serialului HBO „Succession”. Brandul a fost profitabil în 2024 și în șapte din ultimii opt ani, spune Berkowitz.

Acesta a refuzat să ofere alte detalii financiare, invocând presiunea competitivă, însă afirmă că produsele Norwegian Wool sunt vândute în peste 100 de magazine din lume, inclusiv Saks Fifth Avenue, Bloomingdale’s, Nordstrom și în propriul showroom din New York, unde accesul este doar pe bază de programare.

Succesul brandului se bazează pe o combinație între estetică și funcționalitate. În lumea finanțelor, se așteaptă ca oamenii să se îmbrace într-un anumit stil, dar paltoanele italiene clasice nu sunt concepute pentru temperaturi sub 5°C, explică Berkowitz.

„Dacă apari purtând o geacă de puf de parcă mergi în Arctica, dar afară sunt doar 5°C, nu arăți ca persoana care poate trece prin ziduri ca să închidă o afacere,” spune el.

Paltoanele Euro, cele mai vândute modele mid-length ale Norwegian Wool, costă între 1.545 și 2.945 de dolari, în funcție de tipul de lână folosit. Brandul vinde și alte modele și lungimi, inclusiv sacouri, jachete de ploaie, jachete de schi, accesorii și opțiuni pentru bărbați și femei. Aproximativ 40 de miliardari au cumpărat piese Norwegian Wool, estimează Berkowitz.

Un brand de lux cu început modest

Ideea Norwegian Wool i-a venit lui Berkowitz în 2013, în timp ce tremura pe un peron de metrou. „I-am spus prietenului meu: ‘Am nevoie de un palton care arată bine, potrivit pentru birou, dar care chiar să țină de cald.’ El mi-a zis: ‘Când îl găsești, ia-mi și mie unul’,” povestește Berkowitz.

După mai multe căutări, el a descoperit și sursa problemei: multe paltoane elegante sunt proiectate în zone ale Italiei unde iarna e blândă. În Florența, media lunii ianuarie este în jur de 4 grade Celsius, comparativ cu -1 grad Celsius în New York și -4 grade Celsius în Chicago. Pe de altă parte, brandurile din Canada sau Scandinavia produc haine călduroase, dar prea tehnice pentru un mediu formal. „Industria modei și industria hainelor pentru frig extrem nu vorbesc una cu alta,” i-ar fi spus un designer.

Timp de luni de zile, Berkowitz a zburat între SUA și Italia pentru a convinge fabrici să lucreze cu el. A cheltuit 250.000 de dolari, din care 50.000 economisiți de el, pentru prototipuri și prima comandă de 200 de paltoane.

În weekenduri și concedii, Berkowitz a dus paltoanele prin magazine de lux din toată America. Purta unul pe el și două într-un troler. Îi aborda direct pe consultanții de vânzări, oamenii care știau exact cât de des se plâng clienții lor că îngheață în paltoane scumpe. A vândut toate cele 200 de paltoane în trei luni și și-a dat demisia în 2015.

În 2017, Norwegian Wool a intrat pentru prima dată într-un mare lanț de magazine universale. În 2018, compania a atras două runde de finanțare de șapte cifre, din partea unor investitori privați. Berkowitz este în continuare acționar majoritar.

Materialele brandului sunt apreciate pentru calitate. Jon Schwartz, director de costume pentru „Succession”, spune că lâna de cașmir Norwegian Wool se simte „ca și cum ți-ai băga mâna în unt cald”.

Obiectivul lui Berkowitz este ca Norwegian Wool să aibă reputația Range Rover: o combinație clară de stil și funcționalitate. Vrea să extindă gama de produse, să investească în marketing și să organizeze evenimente pop-up pentru vizibilitate.

Chiar și acum, el testează personal multe dintre prototipuri. În februarie, și-a echipat prietenii cu jachete nelansate încă, într-o excursie de schi în Alpi. În septembrie, a luat cu el un sacou din bambus la Paris, aruncându-l în bagaj pentru a testa cât de ușor se șifonează.

„Îmi testez produsele fie când merg la birou în Midtown, fie când sunt în Alpi în vacanță,” spune el. „Contează mai puțin unde sunt și mai mult cum le port. Trebuie să reflecte exact cum le vor folosi și clienții noștri.”