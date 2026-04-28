Apă gratuită în aeroporturile din București: Pasagerii pot, acum, să își umple sticlele de la stațiile speciale. Unde s-au montat

Stații pentru apă potabilă gratuită în aeroporturile din București. Sursa foto: Bucharest Airports via Facebook

Un număr de zece staţii de apă potabilă au fost amplasate în Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti şi Aeroportului Internaţional Bucureşti Băneasa - „Aurel Vlaicu”, a anunțat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), într-un comunicat de presă transmis, marţi, Agerpres.

„Am reuşit cu celeritate să realizăm toate intervenţiile tehnice necesare, astfel încât, din februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă şi microbiologic pură, iar începând din luna aprilie, sunt funcţionale staţiile de apă de la care pasagerii îşi pot încărca sticlele.

Trebuie să venim mereu în întâmpinarea nevoilor şi solicitărilor pasagerilor. Aceasta este una dintre priorităţile mele şi consider că Aeroportul Henri Coandă trebuie să se schimbe radical şi să atingă standardele internaţionale de confort şi funcţionalitate”, a declarat, în comunicat, directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Potrivit sursei citate, alimentarea cu apă potabilă a aeroportului se realizează prin foraje proprii de mare adâncime şi este distribuită pasagerilor în terminale printr-o reţea de conducte de aproximativ 23 de km.

Staţiile de apă sunt disponibile atât în zonele publice, cât şi în zonele cu acces restricţionat ale terminalelor, inclusiv la porţile de îmbarcare din zona „Plecări” sau la „Sosiri”. Astfel, pasagerii aeroportului au la dispoziţie atât apă potabilă gratuită, cât şi dispozitive de încărcare cu apă a sticlelor.

Din cele zece staţii de apă potabilă, una a fost montată în Aeroportul Internaţional Băneasa - „Aurel Vlaicu”.

Reprezentanţii CNAB precizează că numărul staţiilor se va suplimenta în zonele cele mai frecventate de pasageri, cu grad mare de utilizare, acestea fiind dotate cu contoare care monitorizează numărul sticlelor umplute, astfel că analiza va identifica rapid zonele în care trebuie suplimentat numărul aparatelor.