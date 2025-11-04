Avertisment al patronilor: Aproximativ 50.000 de angajați ar putea să fie dați afară în 2026

2 minute de citit Publicat la 21:09 04 Noi 2025 Modificat la 21:09 04 Noi 2025

"Atâţia oameni rămân fără locuri de muncă. E rău, rău de tot", spun oamenii. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Aproximativ 50.000 de angajaţi din construcţii şi industrii conexe ar putea să fie daţi afară în perioada următoare. Patronii spun că de vină este blocarea proiectelor finanţate cu bani publici. Vestea vine după ce, în primele nouă luni ale anului, în întreaga ţară, firmele au concediat deja 10.000 de oameni. Domeniul industrial, producţia de autoturisme şi fabricile, sunt cele mai afectate.

În oraşul Ineu, judeţul Arad, vestea că cel mai mare angajator la nivel local pune lacătul pe uşă a bulversat comunitatea. Fabrica de componente auto ar urma să se închidă în luna decembrie şi peste 800 de angajaţi vor rămâne fără loc de muncă în prag de sărbători.

"Atâţia oameni rămân fără locuri de muncă. E rău, rău de tot", spun oamenii.

"O parte dintre ei se vor redistribui la firmele care sunt în oraș, o parte la firmele din zonă, să zic așa, iar o parte au primit oferte inclusiv de la fabrica care se mută de la noi", a spus primarul din Ineu, Călin Abrudean.

Şi nu este un caz singular. Din ianuarie şi până în septembrie, firmele au anunţat autorităţile că vor concedia aproape 20.000 de angajaţi. Jumătate dintre aceştia au rămas deja fără loc de muncă.

De la începutul anului, în fiecare lună, la nivel național, peste 1.000 de persoane au fost supuse unor procese de concedieri colective. Cei mai afectați sunt cei care lucrau în industrii — de exemplu, în producția de autovehicule sau în reparații pentru automobile. De asemenea, au fost afectați și cei care lucrau în fabrici, de exemplu în fabrici de mobilă sau de producție textilă. Unele dintre aceste firme s-au relocat, mutându-se în alte țări cu forță de muncă mai ieftină și taxe mai mici. Altele, pur și simplu, au închis, pentru că nu exista cerere pe piața din România.

Industria textilă a fost afectată şi de hainele chinezeşti venite din China, mult mai ieftine.

Cei mai mulţi angajaţi care au fost daţi afară lucrau în Bucureşti – peste 1.600 de persoane. Urmează Arad, Sibiu, Prahova şi Timiş. În construcţii se preconizează disponibilizări, dacă anumite proiecte cu finanţare din PNRR şi programul Anghel Saligny vor rămâne blocate.

"Minim 10% dintre angajați, adică undeva la 50.000 de persoane, dar poate să fie mai mult de atât, vor fi disponibilizați în următorul an, în următorii doi ani, un an și jumătate. Deci până la sfârșitul anului viitor.

Cei disponibilizați nu putem spune că vor fi numai români sau doar cei care au venit din est, aduși ca soluție pe perioada aceasta de vârf de lucru", a spus Cristian Erbaşu, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Construcţii.

Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în prezent, la nivel naţional sunt disponibile aproximativ 33 de mii de locuri vacante de muncă.

Cele mai afectate domenii

Potrivit ANOFM, cele mai afectate domenii sunt:

Sectorul industrial

Fabricarea autovehiculelor de transport

Fabricarea altor mijloace de transport

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

Fabricarea echipamentelor electrice

Fabricarea de mobilă

Fabricarea produselor textile

Harta concedierilor

Cei mai mulţi angajaţi concediaţi sunt în Bucureşti, însumând 1.625 de persoane, potrivit ANOFM.