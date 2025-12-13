Biletele de tren se scumpesc începând de duminică, 14 decembrie. Cu cât plătim mai mult

Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10%, de la jumătatea lunii decembrie. FOTO INQUAM PHOTOS Ovidu Micsik

Biletele de tren se scumpesc de mâine, 14 decembrie. Măsura vine odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor. Totodată, reprezentanții CFR au anunțat mai multe trenuri, inclusiv pe rute noi sau sezoniere.

Noul Mers al Trenurilor 2025 - 2026 intră în vigoare în data de 14 decembrie.

Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a declarat în urmă cu trei săptămâni că planul nou de mers (al trenurilor - n. r.) se indexează cu rata inflaţiei.

„Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie”, a declarat directorul general al CFR Călători.

El a mai precizat că vor fi introduse trenuri noi în circulație.

Concret, de duminică vor circula în jur de 1.150 de trenuri pe zi.

Dintre acestea, 52 sunt pe rute internaționale, 20 sunt Intercity şi vor asigura legătura între orașele mari, 112 sunt Interregio şi vor traversa mai multe județe.

În program sunt incluse și 950 de trenuri locale, cu opriri în majoritatea stațiilor.

De asemenea, în ceea ce privește traficul internațional, noul program reintroduce legăturile directe între București și Budapesta, precum și cursele spre Viena, cu oprire în Gara Westbahnhof.

Vor fi introduse patru trenuri pe ruta București Nord-București Progresu- Giurgiu- Ruse, dus-întors, iar în program ar urma să fie reintroduse și trenurile care au fost anulate la începutul anului.

„O să facem rute de intercity pe zonele mari ale ţării. Avem o dotare - şi să vedem - suplimentară, că prin contractul cu Alstom şi cu ARF, cu rame noi, suntem obligaţi să facem trasee noi. Depinde foarte mult de infrastructură unde vom duce.

De exemplu, nu avem rame duble şi atunci am oprit trasa la Severin, vizavi de Timişoara şi Arad, şi am oprit-o la Severin, că putem să o facem doar cu o singură ramă. Când Alstom va aduce rame, vom încerca să mai băgăm trenuri suplimentare. Sunt lucrări pe infrastructură în toată ţara şi ne îngreunează foarte mult parcursul”, a precizat el.

Biletele de tren s-au actualizat ultima oară cu inflaţia - scumpindu-se cu 4,6% - la data de 15 decembrie 2024.

De asemenea, o altă scumpire s-a aplicat din data de 31 iulie 2025, din cauza majorării TVA de la 19% la 21%. Astfel, tarifele au crescut şi pentru rezervarea locului, care acum costă 6 lei la trenurile InterCity.