Guvernul suplimentează fondurile pentru exproprierile de pe sectorul Centura Nord al Autostrăzii A0

Lucrările la șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord avansează. FOTO: Ionel Scrioșteanu/Facebook

Guvernul a suplimentat, joi, cu 247.580 lei suma necesară pentru exproprierea imobilelor proprietate privată aflate pe coridorul Autostrăzii de centură București, Autostrada A0, pe raza localităților Afumați, Corbeanca, Dragomirești-Vale și Glina din județul Ilfov și Joița din județul Giurgiu, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, a fost aprobată suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin HG nr. 404/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Autostrada de centură București, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770”, pe raza localităților Afumați, Corbeanca, Dragomirești-Vale și Glina din județul Ilfov și Joița din județul Giurgiu, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la HG nr. 404/2020.

"De asemenea, hotărârea include și alte măsuri, precum: actualizarea, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor; introducerea unor noi poziții rezultate din documentațiile tehnice și de dezmembrare necesare pentru includerea exactă a imobilelor în coridorul de expropriere; adăugarea unor imobile recent identificate ca făcând parte din coridor; eliminarea pozițiilor care se regăsesc deja în alte înregistrări cadastrale actualizate sau care au fost corectate prin dezmembrări, precum și declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilele nou introduseȚ, se arată în comunicat.