Imagini de pe şantierul Nădăşelu - Mihăieşti, Autostrada Transilvania. CNAIR: „Vrem să asigurăm circulația continuă pe 155 km”

A început montarea celor 592 de grinzi necesare viaductului de la km 23 / foto: captură video Facebook - Cristian Pistol

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a publicat imagini de pe şantierul Nădăşelu – Mihăieşti (Autostrada Transilvania), unde compania Ozaltin a început montarea celor 592 de grinzi necesare viaductului de la km 23 (Topa Mică), o structură de aproape 2 km lungime.

„Şantierul Nădăşelu – Mihăieşti (Autostrada Transilvania): se montează grinzile la viaductul Topa Mică! Constructorul turc (Ozaltin) a început montarea celor 592 de grinzi necesare viaductului de la km 23 (Topa Mică), o structură de aproape 2 km lungime”, scrie Pistol, pe Facebook.

Potrivit acestuia, 370 de muncitori lucrează în prezent pe șantier, fiind folosește peste 100 de utilaje.

De asemenea, directorul CNAIR a adăugat că obiectivul principal este să fie asigurată circulația continuă pe 155 km de autostradă.

„Cu o mobilizare de 370 de muncitori și 114 utilaje, antreprenorul lucrează intens la această structură importantă de pe traseul A3.

Obiectivul nostru este să asigurăm circulația continuă pe 155 km de autostradă, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, anul viitor”, a mai scris Cristian Pistol, miercuri, pe Facebook.

Pe șantierul celor 2 viaducte de 2000 m și 1215 m au fost deja construite 100 de grinzi. Urmează construirea a încă 468 de grinzi care sunt executate în fabrica proprie a Antreprenorului.

Potrivit contractului, lucrările, in valoare de 995 milioane de lei, fără TVA (finanțate la ora actuală prin PNRR), urmează să fie finalizate anul viitor, ca și cele de pe șantierul lotului Nădășelu - Zimbor, construit de UMB.

Se va putea circula astfel pe autostrada A3, între Zimbor și Târgu Mureș, pe o distanță de 133 km.