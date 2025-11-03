Directorul CNAIR a anunţat în ce stadiu se află lucrările pe două dintre viaductele de pe Autostrada Transilvania

Directorul CNAIR a anunţat în ce stadiu se află lucrările pe două dintre viaductele de pe Autostrada Transilvania.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a transmis, luni, într-o postare pe Facebook, că stadiul fizic pe şantierul celor două viaducte de pe subsecţiunea Nădăşelu - Mihăeşti a Autostrăzii Transilvania a depăşit 35%.

Şeful CNAIR a prezentat şi imagini de la lucrările de construcție a celor două viaducte de pe subsecțiunea Nădășelu - Mihăești a Autostrăzii Transilvania (A3). Asocierea de constructori români și turci (Ozaltin-Ilgaz-Visio Construct) este mobilizată în șantier cu 330 de muncitori și 145 de utilaje, a mai transmis Cristian Pistol, care a continuat:

"Stadiul fizic în șantier a depășit 35%, iar la ora actuală se execută lucrări la:

- structuri,

- terasamente,

- ziduri de sprijin și taluzuri,

- relocare utilităților.

Pe șantierul celor 2 viaducte de 2000 m și 1215 m au fost deja construite 100 de grinzi. Urmează construirea a încă 468 de grinzi care sunt executate în fabrica proprie a Antreprenorului.

Potrivit contractului, lucrările, in valoare de 995 milioane de lei, fără TVA (finanțate la ora actuală prin PNRR), urmează să fie finalizate anul viitor, ca și cele de pe șantierul lotului Nădășelu - Zimbor, construit de UMB.

Se va putea circula astfel pe autostrada A3, între Zimbor și Târgu Mureș, pe o distanță de 133 km.

Când s-ar putea circula pe autostradă şi de la Bucureşti la Adjud

Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol, a precizat că "se va putea circula de la București la Adjud, doar pe autostradă (A3 și A7), anul acesta, dacă se va menţine ritmul actual de lucru". Într-o postare pe Facebook, el a mai punctat că, pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domneşti Târg şi Adjud, stadiul lucrărilor a depăşit 90%.

De asemenea, pe întregul lot 2,Domneşti - Răcăciuni, stadiul fizic a depăşit 85%. Valoarea contractului pentru construirea acestui lot (38,78 km) este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA). Banii vin de la PNRR.