Linia de tramvai 41 se suspendă sâmbătă, 22 august. Ce alternativă au călătorii

<1 minut de citit Publicat la 12:46 21 Aug 2026 Modificat la 12:46 21 Aug 2026

Linia de tramvai 41 va fi suspendată temporar sâmbătă | Anunţul STB Sursa foto: Facebook/ Societatea de Transport Bucuresti

Linia de tramvai 41 se suspendă, sâmbătă, 22 august, pentru remedierea unor deficienţe la reţeaua publică de canalizare pe Bd. Mărăşti, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).

Pentru preluarea călătorilor se înfiinţează linia navetă 641, care va funcţiona, la dus, pe traseul "Piaţa Presei", Bd. Mărăşti, Bd. Mareşal Alexandru Averescu, str. Turda, Pasajul Grant, Calea Crângaşi, Şos. Virtuţii, Pasajul Lujerului, str. Braşov, Bd. Ghencea, "Ghencea" iar la întoarcere pe traseul "Ghencea", Bd. Ghencea, str. Braşov, str. Lujerului, Pasaj Lujerului, Şos. Virtuţii, Calea Crângaşi, str. Turda, Bd. Mareşal Alexandru Averescu, Bd. Mărăşti, Bd. Expoziţiei, "Piaţa Presei".

„Pe tronsonul cuprins între Bd. Ion Mihalache şi Mănăstirea Caşin, autobuzele vor circula pe calea de rulare a tramvaielor şi vor efectua staţii la peroanele de tramvai, iar staţiile 'Agronomie' (în ambele sensuri), respectiv 'Mănăstirea Caşin' (sens Piaţa Presei), vor fi efectuate la bordură.

În perioada funcţionării liniei navetă 641, în ziua de sâmbătă, 22.08.2026, autobuzele liniei metropolitane 426 aparţinând operatorului STV vor efectua oprirea/staţionarea la peronul 4 din terminalul Ghencea, comun cu cel al liniei 484”, precizează TPBI.