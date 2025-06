Moment istoric pentru drumurile din România. S-a deschis complet A0 Sud. Între Curtea de Argeș și Constanța se merge pe autostradă

Bucureştiul poate fi ocolit complet pe autostradă, între A1 şi A2, după ce a fost deschis ultimul tronson din A0 Sud. Sursa foto: Facebook/CNAIR

Circulaţia pe autostrada A0 Sud s-a deschis luni, la ora 17:00, iar astfel Bucureştiul poate fi ocolit prin partea sudică pe autostradă, făcându-se astfel şi legătura de la autostrada A1 la autostrada A2 fără să mai fie nevoie de Şoseaua de Centură a Capitalei.

Tronsonul de aproape 18 kilometri din lotul 3 era ultimul neterminat din cele trei care alcătuiesc partea sudică a Autostrăzii A0.

Autostrada A0 Centura Bucuresti are o lungime de 100,7 kilometri şi este împărţită în trei loturi sudice şi patru nordice. Partea de sud are 50,9 kilometri, iar partea de nord are 49,8 kilometri.

În partea de nord a fost deschis lotul DN1-DN2 (complet în 2024), iar lotul DN2-DN3 a fost inaugurat parţial. Mai sunt în lucru loturile DJ601-DN1, cu termen în 2026, şi DN3-A2, cu termen în 2025.

„Deschidem astăzi ultimii 18 km din semiinelul sudic al A0, cu o lungime totală de 51 km. Practic, vom putea circula de la Curtea de Argeș la Constanța doar pe autostradă, pe o distanță de 395 km. Avem în vedere pentru luna iulie, jumătatea lunii iulie, finalizarea lucrărilor pentru conexiunea DEx 12, Drumul Expres 12 Craiova - Pitești cu A1. În aceste condiții, vom putea circula de la Constanța la Craiova pe o distanță totală de 474 de km în regim de autostradă”, a declarat luni ministrul Transporturilor Ciprian Șerban.

Lotul 3 al A0 Sud trebuia finalizat în decembrie 2023 și vor fi aplicate penalizări de întârziere.