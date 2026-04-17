O companie aeriană introduce capsule de dormit pentru pasagerii de la clasa economică. Ce este strict interzis

2 minute de citit Publicat la 23:45 17 Apr 2026 Modificat la 23:45 17 Apr 2026

Capsulele vor putea fi rezervate începând cu data de 18 mai.

O companie aeriană va introduce începând din luna noiembrie a acestui an paturi supraetajate pentru pasagerii de la clasa economică. Concret, vor fi amplasate niște capsule de dormit suprapuse, amplasate în interiorul avionului Boeing 787-9 Dreamliner, unde pasagerii vor putea să se întindă complet, potrivit The Guardian.

Capsulele de dormit, denumite Skynest, vor fi primele paturi complet orizontale destinate pasagerilor din clasa economică.

Sistemul include lenjerie curată, perdea pentru intimitate, lumină ambientală și un kit cu mască de ochi, dopuri de urechi și alte produse pentru confort.

Totodată, potrivit reprezentanților companiei aeriene, pasagerii vor purta șosete speciale.

Paturile sunt așezate pe trei niveluri și vor fi disponibile pentru pasagerii de la clasa economică și premium economy pe noile aeronave Boeing 787-9 Dreamliner.

Scopul este ca pasagerii care zboară pe rute lungi, cum ar fi Auckland - New York, una dintre cele mai lungi din lume, să stea confortabil, având în vedere că zborul durează între 16 și 18 ore.

Cât costă biletul pentru pasagerii care vor să doarmă în capsulele speciale

Pasagerii vor trebui în continuare să cumpere un loc obișnuit în avion, dar vor putea rezerva separat un interval de patru ore într-o astfel de capsulă, pentru un cost de aproximativ 300 de dolari.

Inițial, vor fi disponibile două intervale pe zbor, iar fiecare persoană va putea rezerva un singur slot.

Air New Zealand a anunțat pentru prima dată în 2020 că dezvoltă Skynest. Capsulele vor putea fi rezervate începând cu data de 18 mai, iar primele zboruri echipate cu acest sistem sunt programate pentru finalul anului.

Compania aeriană oferă deja serviciul Skycouch, prin care, contra cost, o familie sau pasagerii care au rezervat un rând întreg de locuri la clasa economică sau care au locuri libere lângă ei pot solicita suporturi speciale pentru picioare care transformă rândul într-un pat improvizat.

Nikhil Ravishankar, directorul general al companiei aeriene, a declarat că, pentru o țară atât de îndepărtată precum Noua Zeelandă, „călătoria contează”, iar atragerea turiștilor către această țară îndepărtată „depinde de disponibilitatea călătorilor de a petrece multe ore în aer pentru a ajunge aici”.

„Oferind mai multor oameni șansa de a se odihni cum se cuvine în timpul zborurilor ultra-lungi, acest lucru contribuie la facilitarea călătoriilor către și dinspre Noua Zeelandă”, a declarat acesta.

De asemenea, compania a anunțat că va exista o regulă strictă: Pasagerii nu au voie să mănânce în capsule, iar acestea nu pot fi folosite de copii sau de alte persoane în afară de titularul rezervării.

Totodată, compania le recomandă pasagerilor să evite folosirea parfumurilor sau a altor produse cu miros puternic pentru a nu-i deranja pe ceilalți.