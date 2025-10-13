Un nou drum se deschide luni în România. DN69A face legătura între DN69 şi Autostrada A1

DN69A face legătura între DN69 şi Autostrada A1. Foto: Facebook/Cristian Pistol

Circulaţia pe noul drum naţional DN69A, care face legătura între DN69 şi A1, se deschide luni, la ora 17:00, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

"Acest drum modern (10 km), construit în judeţul Timiş, va asigura un acces mult mai facil între A1 şi municipiul Timişoara", a notat şeful CNAIR.

DN69A a fost construit la profil de patru benzi (două benzi pe sens), este dotat cu parapet median de beton tip New Jersey, iar pe traseu au fost amenajate trei noduri rutiere: nod rutier la intersecţia cu DN69; nod rutier la intersecţia cu DC58; nod rutier la intersecţia cu A1.