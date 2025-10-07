Turbulențele politice duc la explozia cotației aurului. Economiștii prevăd o creștere de 151% până la sfârșitul deceniului

Economiștii prevăd o creștere a prețului aurului de 151% până la sfârșitul deceniului FOTO: Hepta

Creșterea record a prețului aurului din ultima perioadă ar putea dura până la sfârșitul acestui deceniu, depășind în cele din urmă pragul de 10.000 de dolari pe uncie, potrivit analiștilor economici citați de Business Insider.

Prețul aurului a crescut deja cu 48% de la începutul anului, metalul prețios înregistrând cea mai bună evoluție din anii 1970. Aurul a devenit un refugiu pentru investitori, pe fondul turbulențelor economice și politice, un dolar american mai slab și potențialul unei noi perioade de inflație.

În acest context, economistul Ed Yardeni prevede o creștere a prețului aurului cu 151% în următorii cinci ani. Este o ascensiune chiar mai ambițioasă decât perspectiva extrem de optimistă a lui Yardeni pentru S&P 500, care estimează că va crește cu aproape 50% până la 10.000 până în 2030.

Care sunt cauzele care au dus la explozia prețului aurului

Există câteva motive pentru care Yardeni crede că impulsul aurului va dura. Incertitudine economică: Forțele economice și geopolitice au zguduit status quo-ul în ultimii ani, determinând investitorii să se înghesuie către active refugiu, cum ar fi aurul, a spus Yardeni.

Într-o notă anterioară, el a indicat catalizatori precum tarifele impuse de președintele Donald Trump, încercările lui Trump de a presa Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor și problemele imobiliare din China, ca fiind unele lucruri care determină creșterea cererii de aur.

Aurul pare pe cale să depășească pragul de 10.000 de dolari dacă își menține ritmul actual, a spus Yardeni, citând analiza firmei sale din acest an.

„Până acum, totul e bine”, a spus Yardeni, adăugând că aurul pare deja să fie la „distanță” de prețul său țintă de sfârșit de an de 4.000 de dolari pe uncie pentru 2025.

Băncile centrale au fost cumpărători agresivi de aur în ultimii ani, unul dintre factorii care susțin cea mai recentă creștere a lingourilor de aur. Conform celei mai recente actualizări a Consiliului Mondial al Aurului, băncile centrale din întreaga lume au adăugat un net de 15 tone metrice de aur la rezervele lor în august.

De asemenea, piața globală a aurului ar putea fi transformată radical prin introducerea aurului digital pentru tranzacții, potrivit unui anunț făcut de Consiliul Mondial al Aurului. Scopul este modernizarea modului în care aurul este deținut, tranzacționat și reglementat.