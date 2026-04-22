Un efect neașteptat al războiului din Iran: prezervativele se vor scumpi cu până la 30%

Cererea de prezervative a crescut cu aproximativ 30% în acest an. Foto: Getty Images

Prețurile prezervativelor se vor majora cu 20% până la 30%, a anunțat, miercuri, directorul companiei Karex Bhd, cel mai mare producător de profilactice din lume, potrivit The Guardian. Motivul: războiul din Iran a perturbat lanțurile de aprovizionare și au crescut costurile pentru toate componentele: cauciuc sintetic, nitril, lubrifianții și materialele de ambalare.

Prezervativele s-ar putea scumpi chiar mai mult decât atât, a avertizat Goh Miah Kiat, CEO-ul Karex Bhd, dacă conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește și Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată.

„Situația este cu siguranță foarte fragilă, prețurile sunt ridicate… Nu avem de ales decât să transferăm costurile către clienți în acest moment”, a declarat Goh.

Karex înregistrează, de asemenea, o creștere a cererii de prezervative, pe fondul majorării costurilor de transport și al întârzierilor în livrări, care au lăsat mulți dintre clienții săi cu stocuri mai mici decât de obicei.

Compania produce peste 5 miliarde de prezervative anual și furnizează produse pentru branduri de top precum Durex și Trojan, dar și pentru sisteme naționale de sănătate, cum ar fi NHS din Marea Britanie, precum și pentru programe globale de ajutor derulate de Națiunile Unite.

Producătorul de prezervative se alătură unei liste tot mai lungi de companii, inclusiv producători de mănuși medicale, care se pregătesc pentru blocaje în lanțurile de aprovizionare, în condițiile în care războiul cu Iranul afectează fluxurile de energie și produse petrochimice din Orientul Mijlociu, perturbând achiziția de materii prime.

De la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie, Karex a înregistrat creșteri de costuri pentru toate componentele, de la cauciuc sintetic și nitril folosite în producția de prezervative, până la materiale de ambalare și lubrifianți precum foliile de aluminiu și uleiul de silicon, a spus Goh.

Cererea pentru prezervative a crescut cu 30%

Karex are suficiente stocuri pentru următoarele câteva luni și caută să își crească producția pentru a răspunde cererii în creștere, în condițiile în care stocurile globale de prezervative au scăzut semnificativ după reducerile masive de cheltuieli pentru ajutor extern, în special cele ale Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională de anul trecut.

Cererea de prezervative a crescut cu aproximativ 30% în acest an, iar perturbările din transporturi agravează și mai mult deficitul, a adăugat CEO-ul Karex.

„În vremuri tulburi, nevoia de a folosi prezervative este mai mare, deoarece există multă incertitudine legată de viitor, dacă mai ai un loc de muncă anul viitor. Dacă ar fi să faci un bebeluș acum, ai avea o gură în plus de hrănit”, a spus Goh Miah Kiat pentru Bloomberg.

Livrările Karex către destinații precum Europa și Statele Unite ajung acum în aproape două luni, față de aproximativ o lună anterior.

„Vedem mult mai multe prezervative care, de fapt, stau pe nave fără să fi ajuns la destinație, deși sunt foarte necesare”, a spus Goh.

Astfel, multe țări în curs de dezvoltare nu au suficiente stocuri, deoarece livrarea produselor întârzie.