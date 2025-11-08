Un gigant în tehnologie vrea să angajeze absolvenți de liceu, fără facultate. „Unul mi-a spus că n-a luat niciodată notițe”

Palantir, un gigant tehnologic evaluat la 452 de miliarde de dolari vrea să angajeze absovenți de liceu. FOTO: www.palantir.com

Palantir, un gigant tehnologic evaluat la 452 de miliarde de dolari vrea să angajeze absovenți de liceu. Compania a lansat în aprilie programul Meritocracy Fellowship, un stagiu plătit de patru luni destinat absolvenților de liceu care nu urmează studii universitare, scrie The Wall Street Journal. Programul a cerut rezultate academice comparabile cu cele ale universităților Ivy League și a atras peste 500 de candidați, dintre care doar 22 de tineri au fost selectați.

Cei aleși au fost tineri care fie nu erau convinși de utilitatea facultății, fie nu fuseseră admiși la instituțiile dorite, potrivit The Wall Street Journal.

Pe durata stagiului, participanții au învățat despre istoria SUA și fundamentele civilizației occidentale, lucrând alături de angajați permanenți ai companiei la proiecte tehnice și îmbunătățiri de produse. Palantir este cunoscută mai ales pentru tehnologiile sale controversate de apărare, furnizând software pentru ICE (agenția americană de imigrare) și servicii de analiză de date pentru armata SUA, activitate care a cunoscut o renaștere sub administrația Trump.

„Sistemul universitar este defect”

Pentru Matteo Zanini, ideea de a refuza facultatea pentru a participa la un program Palantir părea inițial absurdă. Totuși, un mesaj de promovare al companiei i-a atras atenția: „Sistemul universitar este defect. Admiterea se bazează pe criterii greșite. Meritocrația și excelența nu mai sunt scopurile instituțiilor de învățământ.”

La scurt timp după ce a aplicat, Zanini a aflat că a fost admis atât la Palantir, cât și la Universitatea Brown, însă nu putea amâna începerea studiilor. În plus, obținuse o bursă integrală oferită de Departamentul Apărării.

„Nimeni nu mi-a spus să aleg stagiul”, povestește Zanini, care a împlinit 18 ani în septembrie. „Toți prietenii, profesorii, consilierul școlar, toți au spus nu. Dar părinții m-au lăsat să decid singur. Am ales Palantir.”

„Unul dintre ei m-a întrebat cum se iau notițe”

Zanini face parte din peste 500 de tineri absolvenți care au aplicat pentru Meritocracy Fellowship, un experiment născut din convingerea CEO-ului Alex Karp că universitățile americane nu mai pregătesc eficient forța de muncă a viitorului.

Clasa inaugurală a celor 22 de bursieri își va încheia programul în noiembrie. Cei care se vor dovedi performanți vor avea posibilitatea de a fi angajați cu normă întreagă, fără diplomă universitară.

Programul a început cu un seminar de patru săptămâni, cu peste 20 de invitați speciali. Fiecare săptămână avea o temă: fundamentele lumii occidentale, istoria SUA, mișcările sociale și studiile de caz ale unor lideri precum Abraham Lincoln și Winston Churchill.

Pentru participanți, structura programului a fost o surpriză, deoarece nu primiseră prea multe detalii înainte.

„Am simțit nevoia să oferim mai mult decât un stagiu obișnuit”, a explicat Jordan Hirsch, consilier senior care a colaborat direct cu Karp la dezvoltarea proiectului. „Sunt, până la urmă, niște copii.”

Lipsa de experiență a tinerilor s-a văzut din primele zile. „Unul dintre ei m-a întrebat cum se iau notițe”, povestește Hirsch. „Era foarte bun la matematică și programare, dar nu fusese niciodată interesat de istorie. Mi-a spus că nu a luat notițe în viața lui.”

Compania și-a dorit ca seminarele să-i ajute pe tineri să-și pună întrebări fundamentale: Ce este Occidentul? Ce provocări are? Merită apărat?, întrebări la care Palantir spera ca ei să răspundă afirmativ.

„A fost foarte emoționant să te afli într-un loc istoric marcat de conflicte politice majore și să vezi cum istoria pare să se repete”, a spus Aryan Mehra, unul dintre bursieri.

O nouă cale profesională

Printre profesorii invitați s-a numărat Gideon Rose, fost editor al revistei Foreign Affairs și profesor asociat la Barnard College. Acesta le-a predat noțiuni introductive de relații internaționale, evitând perspectivele ideologice.

Întrebat de un participant dacă renunțarea la facultate este o alegere bună, Rose a răspuns: „Pentru majoritatea, nu. Dar pentru unii, ar putea fi. Este o decizie personală.”

Bursierii s-au alăturat echipelor Palantir din toată țara și au fost implicați în proiecte reale, de la spitale și companii de asigurări până la industrie de apărare și instituții guvernamentale.

„În prima săptămână a fost foarte greu pentru toți”, a spus Hirsch. „Dar până în a treia sau a patra săptămână, era clar cine se adaptează bine și cine nu.”

Palantir nu a decis care dintre cei 22 de bursieri vor primi oferte de angajare, dar unii, ca Zanini, vor să rămână, chiar dacă părinții nu sunt de acord. „Mama credea că voi face o pauză de un an și apoi mă voi întoarce la facultate. Dar dacă primesc ofertă full-time, nu cred că mă mai întorc”, spune el.

Ceea ce îl atrage este misiunea companiei și responsabilitatea pe care o are, în ciuda lipsei sale de experiență: „Ce altă companie te pune să lucrezi pe proiecte reale din a treia zi? Este incredibil.”

Unii dintre tineri ar putea totuși să revină la facultate, spune Sam Feldman, un alt angajat Palantir care a coordonat programul.

„Dar pariez că, indiferent dacă rămân sau pleacă, niciunul nu va ajunge în banking sau consultanță. Au prins gustul la ce înseamnă să construiești ceva și să ai autonomie.”, a adăugat el.