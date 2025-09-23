Val de concedieri în România: Peste 7.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă în 2025. Numărul va crește, avertizează specialiștii

Peste 7.000 de români și-au pierdut locul de muncă în 2025. Foto: Getty Images

Concedierile în prima jumătate a anului au fost cu 30% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în mediul privat. Specialiștii din piața muncii și din sectoarele afectate trag un semnal de alarmă şi spun că vor fi companii care vor continua să își optimizeze cheltuielile, iar cel mai repede fac asta dând oameni afară. Iar valul de concedieri de la privat este aşteptat să fie urmat de restructurările din sectorul public. Guvernul este aşteptat să vină cu decizia finală cu privire la cei 13.000 de bugetari concediaţi

Din ianuarie și pana în iulie, peste o mie de persoane au fost concediate în fiecare luna. Fie este vorba despre companii care au dat faliment, fie despre cele care și-au relocat sediile în tari cu taxe mai mici și forța de munca mai ieftină. Cel mai recent caz este al unei fabrici de producţie de contoare, al carei plan de reorganizare a fost respins. Acolo erau angajate peste 600 de persoane.

Dumitru Costin, președintele BNS: Producătorul din Timișoara normal n-ar fi trebuit să ajungă în această situație, înțeleg că sunt și niște probleme de management acolo, niște lucruri care nu au fost conforme, dar și din faptul că și-au pierdut sistematic piețe pe care puteau să producă și să vândă.

Cătălina Iordache, reporter: De la începutul anului, în total, peste 7.000 de persoane au fost vizate de concedierile colective. Cel mai afectat a fost sectorul industrial. Aici s-au remarcat sectorul auto sau fabricile de îmbrăcăminte, încălțăminte sau chiar de mobilă. Aproximativ 5.000 de persone au rămas fără un loc de muncă. Au fost date afară și câteva sute de persoane care lucrează în zona serviciilor, inclusiv din sectorul IT, dar și alte câteva sute de angajați care lucrează în retail sau în construcții.

Cei mai mulți angajați dați afara lucrau în Bucureşti, Timiş, Caraş Severin, Prahova sau Constanţa. Totodată, în cadrul Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt disponibile peste 30 de mii de locuri de muncă vacante.

Florin Manole, ministrul Muncii: Vedem o piață a muncii cu dificultăți. Principalul instrument prin care Ministerul Muncii intervine este acela dinspre Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în legătură cu sprijinirea unor categorii de persoane de a obține un loc de muncă, tineri, șomeri, de lungă durată.

Dumitru Costin, președintele BNS: Furnizorii de produse și servicii din piața românească vor fi afectați și implicit cifrele lor de afaceri, implicit salariații pe care îi au în momentul de față. Și asta nu te poate duce decât la disponibilizări de personal.

Şi de la stat urmează să fie date afară 13.000 de persoane, dacă partidele din coaliţia de guvernare vor ajunge la un consens asupra reformei administrative.