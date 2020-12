Ziua eMAG 2020 e aici! 3 mașini de spălat rufe, și la 935 de lei

Ziua eMAG 2020 masini de spalat rufe. Magazinul online eMAG sarbatoreste astazi, 3 decembrie, 19 ani de existenta, si face cinste cu extra-reduceri de pana la 30%.

Ziua eMAG 2020 masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

Cu aceasta ocazie, eMAG are reduceri substantiale la masini de spalat de la branduri precum Beko, LG, Bosch, Samsung, Miele, Electrolux, AEG si Whirlpool.

Masinile de spalat de mai jos au reduceri cuprinse intre 23 si 34%, la care se adauga extra-reduceri de 10-15%.

Pentru a beneficia de extra-reducerile de ziua eMAG 2020 trebuie sa adaugati codul "eMAG19ANI" in cosul de cumparaturi in momentul in care faceti o achizitie de pe site.

De exemplu, cu reducerile cumulate, o masina de spalat de top costa azi doar 935 de lei.

Ziua eMAG 2020 masini de spalat rufe Beko

1. Masina de spalat rufe Slim Beko WUE6512XWST, 6 kg, 1000 RPM, Clasa A+++, Hygiene+ SteamCure, Drum Clean SteamCure, Motor ProSmart Inverter, Alb.

Produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

Beneficii:

Masina de spalat rufe standard cu incarcare frontala;

Capacitate de incarcare de 6 kg, potrivita pentru o familie de 2-3 membrii;

Hublou cu un diametru de 34 cm si deschidere pe partea dreapta;

Este echipata cu 15 programe de spalare;

Viteza maxima de centrifugare de 1000 rotatii pe minut, si un zgomot de 72 db la centrifugare si 56 db la spalare;

Masina de spalat rufe dotata cu tehnologiile SteamCure, Motor ProSmart Inverter, Aquawave, Durable heater si Silent Tech iar ca functii, DrumClean SteamCure, Prewash, AntiCrease, Extra Rinse, Fast+, Child Lock si Remote Control;

Clasa energetica A+++ cu un consum annual de energie de 137 kWh si un consum anual de apa de 9899 litri.

Ziua eMAG 2020 masini de spalat rufe clasa A+++

Masina de spalat rufe Slim, echipata cu tehnologiile SteamCure, Motor ProSmart Inverter, Aquawave, Durable heater si Silent Tech care creeaza conditii optime de spalare pentru rufele tale si asigura o curatare eficienta si delicata. Puteti incarca pana la 6 kg pentru un singur ciclu de spalare, potrivit pentru o familie cu 2-3 membrii.



Tipul de masina de spalat rufe standard este cea mai intalnita varianta, deoarece poate fi plasata oriunde, atat timp cat este conectata la un canal de scurgere si la o instalatie de apa.

Masina de spalat cu incarcare frontala este un model clasic, datorita hubloului transparent prin care poti observa usor ce se intampla cu rufele tale.

Capacitatea masinii de spalat, exprimata in kilograme, reprezinta greutatea hainelor pe care masina de spalat le poate spala eficient, fara a folosi surplus de energie sau de apa sau fara a dura prea mult si a afecta eficienta procesului de spalare. Capacitatea de spalare se masoara in haine uscate.

Deschiderea larga a hubloului cu un diametru de 34 cm, aduce un plus de comoditate cand scoti rufele din cuva masinii de spalat.

Viteza de centrifugare este exprimata in rotatii pe minut si este un alt criteriu de care trebuie tinut cont atunci cand este achizitionata o masina de spalat. Cu cat viteza de centrifugare e mai mare, cu atat mai uscate sunt hainele dupa spalare.

Nivelul de zgomot este important daca avem nevoie de liniste sau un zgomot redus. Este masurat in decibeli iar o valoare mica iti va asigura confortul dorit.

Consumul de energie electrica si de apa al masinii de spalat rufe este dat si prin clasa de eficienta energetica. Cu cat clasa de eficienta energetica este mai mare, de la A+++ la D, cu atat consumul de energie si apa este mai mic.

Ziua eMAG 2020 masini de spalat rufe ieftine

SteamCure™

Cu ajutorul tehnologiei SteamCure™ scapi de grija cutelor si a hainelor delicate care au nevoie de o ingrijire mai atenta. Hainele tale se vor pastra intr-o stare excelenta datorita performantei utilizarii aburului, care se ridica din partea inferioara a tamburului. In functie de programul selectat, aburul poate fi eliberat la inceputul programului sau la finalizarea acestuia. Atunci cand este eliberat la inceput, aburul inmoaie murdaria, iar curatarea devine mai usoara. Cand acesta este eliberat la final de program, te ajuta sa scapi de grija cutelor in plus, tesaturile devin mai moi, placute la atingere. SteamCure este ideala pentru imbracamintea bebelusilor si pentru cei care au o piele sensibila.



Motor ProSmart ™ Inverter

Motorul ProSmartInverter este partenerul tau de nadejde atunci cand ai nevoie de liniste. Acesta este echipat cu un set de avantaje sesizabile chiar de la prima utilizare: 10 ani garantie, eficienta energetica pe care o poti observa pe factura ta de energie electrica, nivelul de zgomot este redus prin controlul imbunatatit al turatiei, absenta vibratiilor si eliminarea emisiilor electromagnetice, astfel te poti bucura de liniste impreuna cu familia ta. Toate aceste avantaje sunt dublate de durabilitatea si robustetea acestuia din care au fost eliminate elementele supuse uzurii cum ar fi periile de carbon.



Durable heater

Masinile de spalat rufe Beko sunt prevazute cu rezistenta nichelata, fapt ce asigura o mai buna protectie importiva coroziunii: cu 40% mai putina depunere de calcar pe rezistenta. Aceste performante elimina consumul suplimentar de energie si asigura cresterea duratei de viata de pana la 100 ori.



Aquawave

Prin designul special al cuvei, tehnologia Aquawave, creeaza conditii optime de spalare pentru rufe si asigura o curatare eficienta dar blanda, fara miscari ce ar putea afecta tesatura. Conturul unic al cuvei si forma paletelor permit o miscare fluida a rufelor in timpul spalarii, imitand ritmul natural al valurilor. Astfel, camasa ta preferata va arata ca noua la fiecare spalare.



StainExpert

Uita de grija murdariei si de metodele de inlaturare a petelor naravase care iti vor ocupa mult timp. Programul StainExpert elimina cat mai eficient 24 de tipuri de pete cu grade diferite de dificultate de la ridicat, la mediu sau scazut. Programul dispune de mai multe optiuni ce presupun timpi diferiti sau miscari speciale ale cuvei pe parcursul spalarii(inmuiere, spalare, clatire, stoarcere,etc), asigurand astfel o curatare superioara a hainelor si un aspect identic cu momentul in care le-ai achizitionat.



Fast+

Poti alege sa incarci masina la jumatate din capacitate, iar functia Fast+ va reduce durata de spalare la 55%. Datorita optimizarii pasilor de spalare si al consumului de apa, activitatea masinii de spalat este crescuta, astfel incat sa obtina performante ridicate intr-un timp cat mai scurt.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 masini de spalat rufe Electrolux

2. Masina de spalat rufe Electrolux EW6S506W, Perfectcare600, Time Manager, Slim, 6 kg, 1000 RPM, Clasa A++, Alb.

Produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

Masina compacta de spalat rufe PerfectCare 600 cu sistem SensiCare adapteaza durata programului la dimensiunea incarcaturii folosind mai putina energie si apa si prevenind spalarea prea indelungata a hainelor. Permitand cele mai economice cicluri chiar si pentru cele mai mici incarcaturi, aceasta are si un profil ingust pentru a economisi spatiul fara a compromite capacitatea sau nivelul de ingrijire.



Ingrijire personalizata intr-un timp mai scurt - Sistemul SensiCare adapteaza incarcatura pentru a preveni spalarea prea indelungata a hainelor. Asigurand mentinerea aspectului si catifelarii articolelor pentru mai mult timp.



Spala rapid hainele preferate - Cu aceasta masina de spalat vor exista mai putine urgente de garderoba. Avi la dispozitie programul QuickWash.



Rufele sunt gata atunci cand TU decizi - Nu-ti face programul in functie de ceea ce trebuie sa speli. Cu functia de Pornire cu intarziere poti amana pornirea urmatorului ciclu pentru ca acesta sa se termine exact atunci cand vrei.



Ingrijire a hainelor in stil mare,compacta in dimensioni - Pastreaza aspectul si catifelarea senzationala a hainelor cu masina compacta de spalat rufe de la Electrolux. Designul flexibil al acesteia economiseste spatiul deoarece poate intra in spatiile prea mici pentru aparatele de dimensiuni standard. Si fara niciun compromis in privinta ingrijirii, vei beneficia in continuare de rezultate excelente de fiecare data cand speli hainele preferate.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 masini de spalat rufe Whirlpool

3. Masina de spalat rufe Slim Whirlpool FreshCare+ FWSL61052W EU, 6 kg, 1000 rpm, Clasa A++, Alb.

Produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

Capacitate: 6 kg

Centrifugare: 1000 rpm

Program scurt: 30 min



Clasa energetica: A++

Rezultate remarcabile cu un consum extrem de redus de energie.

Operatiunea delicata de abur ingrijeste rufele in interiorul masinii de spalat. FreshCare+ foloseste o serie de miscari precise si variabile ale tamburului, alternate cu jeturi de aburi, la intervale regulate, pentru a circula aerul in tambur, creand astfel un nivel perfect de umiditatece mentine imbracamintea improspatata.



SoftMove™

Grija pentru orice tip de tesatura - Masina de spalat FWSL61052WEU cu tehnologie SoftMove are grija de haine si culorile acestora de la inceputul ciclului. Miscarile speciale ale tamburului, dedicate pentru fiecare dintre cele 14 programe, garanteaza protectie perfecta pentru orice tip de tesatura.

Deschidere mare a hubloului - 34 cm

Proiectate pentru usurinta si utilizare zilnica

Ziua eMAG 2020 masini de spalat rufe slim

Masinile de spalat FreshCare + ofera solutii intuitive si ergonomice, care simplifica interactiunea, si ofera o experienta placuta de spalare. Usa mare, cu diametrul de 34 cm., si manerul integrat ergonomic, sunt proiectate pentru usurinta si utilizare zilnica, facilitand incarcarea si descarcarea rufelor.



Colours 15°

Culori stralucitoare pentru mai mult timp

Functia Colour 15°, prezenta la masinile de spalat FWSL61052WEU, asigura o spalare eficienta tesaturilor de diferite culori, in acelasi ciclu de spalare. fara sa amestece culorile. Astfel, spalarea la temperatura de 15°C poate fi la fel de eficienta precum cea de 40°C



Spalare rapida 30'

Mai mult timp pentru tine

Programul Spalare rapida te va ajuta sa reimprospatezi perfect hainele, in doar 30 minute.



Noul FreshCare + ofera o interfata intuitiva si usor de utilizat, care simplifica interactiunea cu aparatul si ofera tuturor o experienta placuta de spalare. Cu o usa mare, orificiu si maner ergonomic integrat, produsul este proiectat pentru o utilizare usoara in fiecare zi.

StartDelay (Pornire programata)

Respect fata de timpul tau

Optiunea StartDelay te va ajuta sa iti gestionezi timpul. Datorita optiunii de setare a orei de pornirea ciclului, poti programa ciclul de spalare la momentul cel mai convenabil pentru tine.



Sport

Prospetime pentru articolele sportive

Ziua eMAG 2020 masini de spalat rufe clasa A++

Programul este conceput pentru a spala imbracaminte sportiva usor murdara, precum treninguri, sosete sau pantaloni scurti. De asemenea, recomandam utilizarea unui detergent lichid intr-o cantitate potrivita pentru jumatate din incarcatura.

Pilote

Curat precum la curatatorie

Programul este conceput pentru a spala articolele umplute cu pene, precum pilote simple, duble, perne si jachete. Se recomanda ca aceste elemente sa fie introduse in tambur cu marginile pliate spre interior, si sa nu depaseasca ¾ din volumul tamburului. Pentru a obtine efectul optim de spalare, foloseste un detergent lichid in acest scop.



Lana

Grija fata de articolele tale din lana

Cu programul "Lana" poti spala toate hainele din lana, chiar daca acestea poarta eticheta "spalare manuala". Pentru a obtine rezultate optime, utilizeaza detergenti speciali si nu depasi incarcatura maxima in kg.

Pretul este AICI.